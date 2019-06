Challenger Ilkley: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale

Challenger Ilkley CH | Erba | e137.560 – Ottavi di Finale

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Marcel Granollers vs [11] Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

2. [9] Dennis Novak vs [WC] Paul Jubb



Il match deve ancora iniziare

3. Matt Reid / John-Patrick Smith vs [2] Marcus Daniell / Leander Paes



Il match deve ancora iniziare

Court One – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sander Arends / David Pel vs [4] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



Il match deve ancora iniziare

2. Soonwoo Kwon vs [2] Ugo Humbert (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Lukas Rosol vs [15] Mikael Ymer



Il match deve ancora iniziare

4. Alex Bolt / Max Purcell vs Marius Copil / Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

Court Two – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Kamil Majchrzak vs [7] Jiri Vesely



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Go Soeda vs [3] Marius Copil (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court Three – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Dominik Koepfer vs [12] Jason Jung



Il match deve ancora iniziare

2. Ruben Bemelmans vs [13] Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Nicholas Monroe / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare