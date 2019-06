Wimbledon: Entry list Qualificazioni Maschili. Ben 14 gli azzurri al via

Settimana (24-28 Giugno 2019)

WIMBLEDON / 128

Wimbledon Q, UK Grand Slam

Date: 6/24/2019 Original Cut Off: 227 Ranking Date: 6/3/2019

99 Lorenzi, Paolo

101 Andreozzi, Guido (ARG)

102 Zverev, Mischa (GER)

104 Laaksonen, Henri (SUI)

105 Vesely, Jiri (CZE)

106 Schnur, Brayden (CAN)

107 Granollers, Marcel (ESP)

108 Lopez, Feliciano (ESP)

109 Popyrin, Alexei (AUS)

110 Moutet, Corentin (FRA)

111 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

112 Monteiro, Thiago (BRA)

113 Novak, Dennis (AUT)

114 Maden, Yannick (GER)

115 Ymer, Elias (SWE)

117 Majchrzak, Kamil (POL)

118 Ivashka, Ilya (BLR)

119 Travaglia, Stefano

120 Jung, Jason (TPE)

122 Harrison, Ryan (USA)

123 Polansky, Peter (CAN)

125 Bagnis, Facundo (ARG)

126 Bachinger, Matthias (GER)

127 Barrere, Gregoire (FRA)

129 Baghdatis, Marcos (CYP)

130 Bolt, Alex (AUS)

131 Paul, Tommy (USA)

133 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

134 Martinez, Pedro (ESP)

135 Kwon, Soonwoo (KOR)

136 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

137 Fratangelo, Bjorn (USA)

138 Lacko, Lukas (SVK)

139 Trungelliti, Marco (ARG)

140 Ofner, Sebastian (AUT)

141 Mmoh, Michael (USA)

142 Mager, Gianluca

143 Ramanathan, Ramkumar (IND)

144 Otte, Oscar (GER)

145 Donskoy, Evgeny (RUS)

146 Hoang, Antoine (FRA)

147 Caruso, Salvatore

148 Ymer, Mikael (SWE)

149 Rosol, Lukas (CZE)

150 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

151 Halys, Quentin (FRA)

152 Duckworth, James (AUS)

153 Milojevic, Nikola (SRB)

154 Martin, Andrej (SVK)

155 Gerasimov, Egor (BLR)

157 Ito, Tatsuma (JPN)

158 Clarke, Jay (GBR)

159 Giustino, Lorenzo

160 Domingues, Joao (POR)

161 Giron, Marcos (USA)

162 Bemelmans, Ruben (BEL)

163 Baldi, Filippo

164 Giannessi, Alessandro

166 Lopez Perez, Enrique (ESP)

167 Horansky, Filip (SVK)

168 Kubler, Jason (AUS)

169 Zopp, Jurgen (EST)

170 Berlocq, Carlos (ARG)

171 Brown, Dustin (GER)

172 Rubin, Noah (USA)

174 Koepfer, Dominik (GER)

176 Napolitano, Stefano

177 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

178 Coppejans, Kimmer (BEL)

179 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

180 Hanfmann, Yannick (GER)

181 De Greef, Arthur (BEL)

182 Brands, Daniel (GER)

183 Rola, Blaz (SLO)

184 Sugita, Yuichi (JPN)

185 Polmans, Marc (AUS)

186 Marcora, Roberto

187 Bolelli, Simone

188 Krueger, Mitchell (USA)

189 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

190 Janvier, Maxime (FRA)

191 Gomez, Emilio (ECU)

192 Lestienne, Constant (FRA)

193 Young, Donald (USA)

194 Galovic, Viktor (CRO)

195 Soeda, Go (JPN)

196 Eubanks, Christopher (USA)

197 Galan, Daniel Elahi (COL)

198 Griekspoor, Tallon (NED)

198 Marchenko, Illya (UKR) PR

199 Gombos, Norbert (SVK)

200 King, Darian (BAR)

201 Rodionov, Jurij (AUT)

202 Gaio, Federico

203 Arguello, Facundo (ARG)

204 Basic, Mirza (BIH)

205 Arnaboldi, Andrea

206 Krstin, Pedja (SRB)

207 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

208 Ward, James (GBR)

209 Sela, Dudi (ISR)

209 Kavcic, Blaz (SLO) PR

210 Kolar, Zdenek (CZE)

211 Giraldo, Santiago (COL)

212 Vatutin, Alexey (RUS)

214 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

215 Sinner, Jannik

216 Harris, Andrew (AUS)

217 Quiroz, Roberto (ECU)

218 Torpegaard, Mikael (DEN)

219 Moraing, Mats (GER)

220 Vanni, Luca

221 Bellucci, Thomaz (BRA)

222 Balazs, Attila (HUN)

223 Myneni, Saketh (IND)

224 Smyczek, Tim (USA)

225 Smith, John-Patrick (AUS)

226 Couacaud, Enzo (FRA)

227 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

Alternates

1 Santillan, Akira (AUS) 228

2 De Bakker, Thiemo (NED) 229

3 Zhang, Ze (CHN) 230

4 Safwat, Mohamed (EGY) 231

5 Cachin, Pedro (ARG) 232

6 Bourgue, Mathias (FRA) 233

7 Coria, Federico (ARG) 234

8 Watanuki, Yosuke (JPN) 237

9 Miedler, Lucas (AUT) 238

10 Li, Zhe (CHN) 239

11 DIEZ, Steven (CAN) 240

12 UCHIDA, Kaichi (JPN) 241

13 MORIYA, Hiroki (JPN) 242

14 LEE, Duckhee (KOR) 243

15 ZAPATA MIRALLES, Bernabe (ESP) 244

16 PAVLASEK, Adam (CZE) 247

17 KWIATKOWSKI, Thai-Son (USA) 248

18 CHUNG, Yunseong (KOR) 249

19 WEINTRAUB, Amir (ISR) PR 249

20 VIOLA, Matteo 250

21 MASUR, Daniel (GER) 251

22 MAHUT, Nicolas (FRA) 252

23 OLIVEIRA, Goncalo (POR) 254

24 KAMKE, Tobias (GER) 255

25 TROICKI, Viktor (SRB) 256

26 LAMASINE, Tristan (FRA) 257

27 GIMENO-TRAVER, Daniel (ESP) 258

28 PURCELL, Max (AUS) 259

29 BANES, Maverick (AUS) 260

30 KUHN, Nicola (ESP) 262

31 SAKHAROV, Gleb (FRA) 265

32 PELIWO, Filip (CAN) 267

33 ARAGONE, Jc (USA) 268

34 KRAWIETZ, Kevin (GER) 269

35 WOLF, J.J. (USA) 270

36 CLEZAR, Guilherme (BRA) 271

37 WU, Tung-Lin (TPE) 272

38 BENCHETRIT, Elliot (FRA) 273

39 HUESLER, Marc-Andrea (SUI) 274

40 TABERNER, Carlos (ESP) 275

41 DE SCHEPPER, Kenny (FRA) 276

42 ALTAMIRANO, Collin (USA) 277

43 NAGAL, Sumit (IND) 280

44 ILKEL, Cem (TUR) 281

45 ROBERT, Stephane (FRA) 282

46 HERNANDEZ-FERNANDEZ, Jose (DOM) 285

47 MENEZES, Joao (BRA) 287

48 CHOINSKI, Jan (GBR) 288

49 ESCOBEDO, Ernesto (USA) 289

50 CID SUBERVI, Roberto (DOM) 290

51 VILELLA MARTINEZ, Mario (ESP) 292

52 ORTEGA-OLMEDO, Roberto (ESP) 294

53 PETROVIC, Danilo (SRB) 296

54 GRIGELIS, Laurynas (LTU) 297

55 SERDARUSIC, Nino (CRO) 301

56 BRKIC, Tomislav (BIH) 306

57 AREVALO, Marcelo (ESA) 307

58 SELS, Jelle (NED) 309

59 SAVILLE, Luke (AUS) 313

60 WANG, Tak Khunn (FRA) 314

61 HARRISON, Christian (USA) 315

62 GOMEZ-HERRERA, Carlos (ESP) PR 316

63 KING, Evan (USA) 319

64 ESCOBAR, Gonzalo (ECU) 321

65 COLLARINI, Andrea (ARG) 323

66 KUZMANOV, Dimitar (BUL) 324

67 FERREIRA SILVA, Frederico (POR) 325

68 SMITH, Roy (USA) 329

69 SETKIC, Aldin (BIH) 332

70 PAVIC, Ante (CRO) 334

71 NYS, Hugo (MON) 337

72 ROCA BATALLA, Oriol (ESP) 344

73 SARKISSIAN, Alexander (USA) 345

74 SATRAL, Jan (CZE) 356

75 BEGA, Alessandro 357

76 KLEIN, Brydan (GBR) 359

77 BRANCACCIO, Raul 362

78 SKUGOR, Franko (CRO) 365

79 MENA, Facundo (ARG) 369

80 DOUMBIA, Sadio (FRA) 370

81 LENZ, Julian (GER) 377

82 GRILLS, Jacob (AUS) 379

83 MUNOZ DE LA NAVA, Daniel (ESP) PR 383

84 ESCOFFIER, Antoine (FRA) 387

85 KORDA, Sebastian (USA) 392

86 GONZALEZ, Alejandro (COL) 393

87 JAHN, Jeremy (GER) 394

88 NOVIKOV, Dennis (USA) 398

89 GRENIER, Hugo (FRA) 418

90 GUINARD, Manuel (FRA) 421

91 BLANCANEAUX, Geoffrey (FRA) 425

92 OCLEPPO, Julian 427

93 GRANOLLERS, Gerard (ESP) 430

94 MERTENS, Yannick (BEL) 433

95 NEDELKO, Ivan (RUS) 439

96 AYENI, Alafia (USA) 447

97 ORNAGO, Fabrizio 449

98 GARANGANGA, Takanyi (ZIM) 453

99 PUETZ, Tim (GER) 462

100 ZHURBIN, Alexander (RUS) 467

101 VRBENSKY, Michael (CZE) 469

102 KRAINIK, Pavel (CAN) 489