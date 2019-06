ATP s’Hertogenbosch: Jannik Sinner approda al tabellone principale

Altra grandissima prestazione di Jannik Sinner nell’ATP 250 di s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese, il 17enne di Sesto Pusteria si è imposto al secondo, decisivo turno sul connazionale Thomas Fabbiano (ATP 96) in due set per 6-4, 6-2, volando così nel tabellone principale.

L‘avversario di Sinner nel main draw deve ancora essere sorteggiato. Oggi l‘azzurrino ha festeggiato il suo terzo successo contro un top 100 del mondo, dopo aver battuto nei quarti di finale del Challenger di Ostrava Jiri Vesely (ATP 91) ed al secondo turno del Master-1000 di Roma Steve Johnson (ATP 59). Oggi Sinner è partito fortissimo, piazzano subito il break per l‘1-0. Sul 4-3 Sinner ha dovuto annullare una palla break a Fabbiano, prima di chiudere il set dopo 43 minuti di gioco sul 6-4.

Nel secondo parziale Sinner ha strappato altre due volte il turno di battuta al suo connazionale. Fabbiano non è riuscito a rientrare in partita, consentendo all‘altoatesino di trasformare dopo un´ora e 17 minuti di gioco il suo primo match point per il 6-2 finale.

Ancora da decidere l‘avversario di Sinner nel main draw. I possibili avversari sono i cileni Nicolas Jarry e Christian Garis, l‘australiano Jordan Thompson oppure il belga Daniel Goffin. Al via nel tabellone principale di s-Hertogenbosch pure Andreas Seppi. Il caldarese troverà al primo round il francese Jeremy Chardy (ATP 41).