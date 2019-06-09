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Italiani e Italiane nei tornei del World Tour: I risultati del 09 Giugno 2019
09/06/2019 09:51 1 commento
M25 Karlsruhe – Finale
Julian Lenz [1] vs. Andrea Pellegrino [2] ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
W60 Brescia – Finale
Jasmine Paolini vs. Diana Marcinkevica ore 16:00
ITF Brescia
J. Paolini
6
6
M. Trevisan [4]
3
0
Vincitore: J. Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
M. Trevisan
0-15
0-30
0-40
5-0 → 6-0
J. Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-0 → 5-0
M. Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
J. Paolini
15-0
30-0
40-0
2-0 → 3-0
M. Trevisan
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
J. Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M. Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Trevisan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
J. Paolini
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
M. Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 2-3
J. Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
M. Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
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1 commento
Paolini -Trevisan ?