Italiani e Italiane nel World Tour Copertina, Future, WTA

Italiani e Italiane nei tornei del World Tour: I risultati del 09 Giugno 2019

09/06/2019 09:51 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

M25 Karlsruhe – Finale
Julian Lenz GER [1] vs. Andrea Pellegrino ITA [2] ore 13:00

Il match deve ancora iniziare


W60 Brescia – Finale
Jasmine Paolini ITA vs. Diana Marcinkevica LAT ore 16:00

ITF Brescia
J. Paolini
6
6
M. Trevisan [4]
3
0
Vincitore: J. Paolini
Mostra dettagli

TAG: , ,

1 commento

Mario C. 09-06-2019 10:12

Paolini -Trevisan ?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!