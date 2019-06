Torneo Avvenire – Primo giorno di qualificazioni

Al Tennis Club Ambrosiano prende il via la due giorni dedicata alle qualificazioni del 55° Torneo Avvenire che inizierà ufficialmente lunedì 10 giugno.

Sono stati ben 116 i tennisti impegnati nel primo turno con le sfide cominciate già alle 9 del mattino. Tanta Italia nel sabato del TC Ambrosiano e soprattutto tanti derby tra tennisti azzurri. Per alcuni di loro il cammino inizia da lontano, dalle prequalificazioni del circuito “Road to Avvenire”. È il caso di Emma Martellenghi che, dopo aver trionfato nella tappa organizzata al Tennis Ronchi Mare di Marina di Massa, supera il primo turno superando con un doppio 6-4 Emma Ottavia Ghirardato, testa di serie numero 6 delle qualificazioni. Si ferma, invece, il sogno di Lorenzo Gallo vincitore della tappa al Michelin Sport Club ai Ronchi di Cuneo. Il giovane torinese, dopo aver vinto il primo set, si arrende ad Andrea Sandrone. I campioni del domani non possono ovviamente fare a meno di buttare un occhio al Roland Garros dove Novak Djokovic, in campo nell’Avvenire del 2002, si arrende dopo cinque a set a Dominic Thiem. Così mentre il numero uno dei grandi saluta Parigi, altri giovani speranze proseguono la loro avventura a Milano. È il caso di Manuel Pace che supera in tre set Riccardo Campagnola e di Alice Paonessa che ha la meglio su Lavinia Mancini per 6-4 6-1.

Domenica 9 giugno la seconda e ultima giornata di qualificazioni dove sarà necessario superare due turni per avere accesso al tabellone principale. Tabellone che sarà compilato alle 14 con possibilità di seguire il sorteggio in diretta video sulle pagine facebook Torneo Avvenire e Tennis Club Ambrosiano.