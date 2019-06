Roland Garros: Il programma di Giovedì 06 Giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Simona Halep vs Amanda Anisimova

Novak Djokovic vs Alexander Zverev

Fabrice Martin / Jeremy Chardy vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00

Madison Keys vs Ashleigh Barty

Dominic Thiem vs Karen Khachanov

Andreas Mies / Kevin Krawietz vs Diego Schwartzman / Guido Pella

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Michael Llodra / Sebastien Grosjean vs Marat Safin / Yevgeny Kafelnikov

Bruno Soares / Nicole Melichar vs Ivan Dodig / Latisha Chan

Aryna Sabalenka / Elise Mertens vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

Sandrine Testud / Conchita Martinez vs Iva Majoli / Marion Bartoli

Marat Safin / Yevgeny Kafelnikov vs Paul-Henri Mathieu / Tommy Haas

Court 1 – Ore: 11:00

John Mcenroe / Michael Chang vs Cedric Pioline / Arnaud Boetsch

Aisam-ul-haq Qureshi / Nadiia Kichenok vs Mate Pavic / Gabriela Dabrowski

Mark Philippoussis / James Blake vs Andrei Medvedev / Juan Carlos Ferrero

Arantxa Sanchez / Lindsay Davenport vs Dinara Safina / Martina Navratilova

Amelie Mauresmo / Nathalie Dechy vs Iva Majoli / Marion Bartoli

Court 14 – Ore: 10:30

Elsa Jacquemot vs Taisya Pachkaleva

Lorenzo Musetti vs Peter Makk

vs

vs

Sohyun Park / Adrienn Nagy vs Diana Shnaider / Elina Avanesyan

Court 7 – Ore: 11:00

Alfie Hewett vs Stephane Houdet

Charlotte Famin vs Marjolein Buis

Shingo Kunieda vs Nicolas Peifer

Diede De groot vs Kgothatso Montjane

Court 6 – Ore: 10:30

Qinwen Zheng vs Joanna Garland

vs

Court 5 – Ore: 10:30

Daria Snigur vs Annerly Poulos

Keisuke Saitoh vs Taha Baadi

Court 8 – Ore: 10:30

Leylah Annie Fernandez vs Sohyun Park

Court 9 – Ore: 11:00

Giulia Capocci vs Yui Kamiji

Stefan Olsson vs Gustavo Fernandez

Aniek Van koot vs Sabine Ellerbrock

Gordon Reid vs Joachim Gerard

Court 10 – Ore: 10:30

Caijsa Wilda Hennemann vs Ane Mintegi del olmo

vs

Court 11 – Ore: 10:30

Flavio Cobolli vs Jonas Forejtek

Gauthier Onclin / Sergey Fomin vs William Grant / Mateus Alves

vs

Diane Parry / Natsumi Kawaguchi vs Ane Mintegi del olmo / Melania Delai

Court 12 – Ore: 10:30

Maria Camila Osorio serrano vs Romana Cisovska

Loris Pourroy / Baptiste Anselmo vs Eric Vanshelboim / Andrew Paulson

vs

Hong Yi Cody Wong / Sada Nahimana vs Maria Camila Osorio serrano / Joanna Garland

Court 13 – Ore: 10:30

Alina Charaeva vs Natsumi Kawaguchi

vs

vs

Anastasia Tikhonova / Alina Charaeva vs Giulia Morlet / Liubov Kostenko

Court TBA 1 – Ore: 14:00

Juan Bautista Torres / Pablo Llamas ruiz vs Emilio Nava / Cannon Kingsley

Youcef Rihane / Kevin Chahoud vs Dominic Stephan Stricker / Flavio Cobolli

Christian Lerby / Dali Blanch vs Thiago Agustin Tirante / Matheus Pucinelli de almeida

Toby Alex Kodat / Martin Damm vs Francesco Passaro / Matteo Arnaldi

Abigail Forbes / Savannah Broadus vs Oksana Selekhmeteva / Kamilla Bartone

Leylah Annie Fernandez / Melodie Collard vs Emma Navarro / Chloe Beck