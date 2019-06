Roland Garros: LIVE Terzo turno Italiani. Fabio Fognini agli ottavi di Finale. Novak Djokovic batte Salvatore Caruso

Ottavi al Roland Garros per la terza volta in carriera e pienamente in corsa per la top ten. Fabio Fognini non tradisce le attese in apertura di programma sul “Suzanne Lenglen” supera in quattro set Roberto Bautista Agut con il risultato di 76 (5) 64 46 61. Out Salvatore Caruso. Come da pronostico si è arreso al numero uno del mondo Novak Djokovic per 63 63 62.

Roland Garros – Grand Slam | terra – 3° Turno

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Fabio Fognini vs Roberto Bautista agut



GS Roland Garros Fabio Fognini [9] Fabio Fognini [9] 7 6 4 6 Roberto Bautista agut [18] Roberto Bautista agut [18] 6 4 6 1 Vincitore: Fabio Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Fabio Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Roberto Bautista agut 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Fabio Fognini 0-15 5-4 → 5-5 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Dusan Lajovic [30] Dusan Lajovic [30] 4 2 6 6 2 Alexander Zverev [5] Alexander Zverev [5] 6 6 4 1 6 Vincitore: Alexander Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Dusan Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dusan Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Dusan Lajovic A-40 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dusan Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Dusan Lajovicvs Alexander Zverev

Roland Garros – Grand Slam | terra – 3° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00 – 3° Incontro

Novak Djokovic vs Salvatore Caruso



GS Roland Garros Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 3 3 2 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 4 6 4 7 11 Borna Coric [13] Borna Coric [13] 6 1 6 6 9 Vincitore: Jan-Lennard Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 11-9 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 10-9 → 11-9 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 9-9 → 10-9 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 9-8 → 9-9 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 8-8 → 9-8 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 8-7 → 8-8 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 7-7 → 8-7 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0*-0 0*-15 0*-30 0*-40 15*-40 30*-40 6-6 → 6-7 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Borna Coric 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jan-Lennard Struffvs Borna Coric