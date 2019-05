Stefano Travaglia, Adrian Mannarino ed il Giudice di Sedia

Sicuramente sconcertante la condotta del Giudice di Sedia nel match perso da Stefano Travaglia contro Adrian Mannarino nel primo turno del Roland Garros.

Alla fine del quarto set con una visibilità molto ridotta e con l’azzurro con evidenti problemi fisici, il Giudice di Sedia in questione ha deciso di continuare la partita in maniera inaspettata dato che il giorno prima alcune partite erano state sospese allo stesso orario per mancanza di visibilità.

Alla fine Mannarino ha conquistato la partita al buio, si verso la fine dell’incontro si è giocato praticamente al buio.

Tutto questo ci fa pensare male e ci viene il dubbio che se fosse stato Mannarino ad avere problemi fisici alla fine del quarto set l’incontro sarebbe stato sospeso.

Forse pensiamo male noi, forse pensano male gli altri, forse il tennis ha bisogno di regole più certe in questi casi.

La partita punto per punto