Roland Garros: La fortuna aiuta ancora Henri Laaksonen. Ora la sfida con Novak Djokovic

Sicuramente fortunato Henri Laaksonen, ripescato come lucky loser nel torneo parigili, lo svizzero nel primo turno del Roland Garros ha battuto facilmente Pedro Martinez per 6-1 6-0 7-6 (7/4) e ora sfiderà Novak Djokovic, vincitore sul polacco Hubert Hurkacz). L’elvetico, già fortunato nell’essere ripescato come lucky loser dopo aver perso al terzo turno delle qualificazioni, ha beneficiato nel suo primo incontro della carriera nel tabellone principale di Parigi delle condizioni non perfette del qualificato spagnolo (aveva dei problemi fisici).

Per la sua seconda volta in un secondo turno di un torneo del grande Slam, Laaksonen se la vedrà con il serbo, che si è imposto facilmente nella sfida contro Hurkacz per 6-4 6-2 6-2 in appena 1h36′ di gioco.