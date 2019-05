Roger Federer: “A Roma ho dato forfait per precauzione. Volevo essere sicuro di giocare il Roland Garros”

Roger Federer : “Sono cambiate tante cose. E’ la prima volta che sono in questa nuova sala stampa, per esempio. Il campo centrale è molto diverso. Sono stati fatti tanti ritocchi e investimenti. Il torneo sta crescendo. Ora sento che è ancora il vecchio Roland Garros, ha mantenuto la sua atmosfera ma sono entusiasta di vedere come sarà con i tifosi e tutta la gente.

Sono sempre contento di tornare, soprattutto ora che mancavo da tre anni” .

“Ovviamente vincere risolve tutto. Ma essere in salute è la chiave a questo punto della mia carriera, e l’ultima volta che sono stato seriamente infortunato è stato a Montreal quasi due anni fa. Sono contento per il mio stato fisico.

A Roma ho dato forfait per precauzione. Volevo essere sicuro di giocare il Roland Garros.

Ho avuto quel dubbio, e se non potessi giocare? Quella sensazione non mi piaceva. Ecco perchè ho dovuto prendere questa decisione. Mi interrogo sempre prima di fare delle scelte. Lo scorso anno mi chiedevo se volessi giocare a Parigi Bercy.”