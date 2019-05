Wimbledon: L’entry list completa. Ben sei gli azzurri al via. Paolo Lorenzi fuori di due posti

Settimana (01-14 Luglio 2019)

WIMBLEDON / 128

Wimbledon, Grand Slam

Date: 07/01/2019 Original Cut Off: 98 (ATP)

1 DJOKOVIC, Novak (SRB) 1

2 NADAL, Rafael (ESP) 2

3 FEDERER, Roger (SUI) 3

4 THIEM, Dominic (AUT) 4

5 ZVEREV, Alexander (GER) 5

6 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 6

7 NISHIKORI, Kei (JPN) 7

8 ANDERSON, Kevin (RSA) 8

9 DEL POTRO, Juan Martin (ARG) 9

10 ISNER, John (USA) 10

11 FOGNINI, Fabio 11

12 KHACHANOV, Karen (RUS) 12

13 CILIC, Marin (CRO) 13

14 MEDVEDEV, Daniil (RUS) 14

15 CORIC, Borna (CRO) 15

16 MONFILS, Gael (FRA) 16

17 RAONIC, Milos (CAN) 17

18 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 18

19 CECCHINATO, Marco 19

20 SCHWARTZMAN, Diego (ARG) 20

21 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) 21

22 PELLA, Guido (ARG) 22

23 SHAPOVALOV, Denis (CAN) 23

24 DE MINAUR, Alex (AUS) 24

25 POUILLE, Lucas (FRA) 25

26 VERDASCO, Fernando (ESP) 26

27 WAWRINKA, Stan (SUI) 27

28 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN) 28

29 SIMON, Gilles (FRA) 29

30 GOFFIN, David (BEL) 30

31 EDMUND, Kyle (GBR) 31

32 BERRETTINI, Matteo 32

33 LAJOVIC, Dusan (SRB) 33

34 DJERE, Laslo (SRB) 34

35 TIAFOE, Frances (USA) 35

36 KYRGIOS, Nick (AUS) 36

37 GARIN, Cristian (CHI) 37

38 FUCSOVICS, Marton (HUN) 38

39 GASQUET, Richard (FRA) 39

40 CHARDY, Jeremy (FRA) 40

41 NORRIE, Cameron (GBR) 41

42 HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) 42

43 HURKACZ, Hubert (POL) 43

44 STRUFF, Jan-Lennard (GER) 44

45 ALBOT, Radu (MDA) 45

46 FRITZ, Taylor (USA) 46

47 DIMITROV, Grigor (BUL) 47

48 KUKUSHKIN, Mikhail (KAZ) 48

49 MANNARINO, Adrian (FRA) 49

50 CUEVAS, Pablo (URU) 50

51 PAIRE, Benoit (FRA) 51

52 MUNAR, Jaume (ESP) 52

53 KOHLSCHREIBER, Philipp (GER) 53

54 KLIZAN, Martin (SVK) 54

55 MILLMAN, John (AUS) 55

56 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) 56

57 DZUMHUR, Damir (BIH) 57

58 BERDYCH, Tomas (CZE) PR 57

59 OPELKA, Reilly (USA) 58

60 JOHNSON, Steve (USA) 59

61 KRAJINOVIC, Filip (SRB) 60

62 HUMBERT, Ugo (FRA) 61

63 QUERREY, Sam (USA) 62

64 RUUD, Casper (NOR) 63

65 EBDEN, Matthew (AUS) 64

66 MCDONALD, Mackenzie (USA) 65

67 SEPPI, Andreas 66

68 HAASE, Robin (NED) 67

69 MAYER, Leonardo (ARG) 68

70 THOMPSON, Jordan (AUS) 69

71 SOUSA, Joao (POR) 70

72 NISHIOKA, Yoshihito (JPN) 71

73 BERANKIS, Ricardas (LTU) 72

74 SONEGO, Lorenzo 73

75 POSPISIL, Vasek (CAN) PR 73

76 CARBALLES BAENA, Roberto (ESP) 74

77 JARRY, Nicolas (CHI) 75

78 RUBLEV, Andrey (RUS) 76

79 EVANS, Daniel (GBR) 77

80 LONDERO, Juan Ignacio (ARG) 78

81 KUDLA, Denis (USA) 79

82 GULBIS, Ernests (LAT) 80

83 COPIL, Marius (ROU) 81

84 TOMIC, Bernard (AUS) 82

85 KECMANOVIC, Miomir (SRB) 83

86 DELBONIS, Federico (ARG) 84

87 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) 85

88 KOVALIK, Jozef (SVK) PR 85

89 GUNNESWARAN, Prajnesh (IND) 86

90 SANDGREN, Tennys (USA) 87

91 KLAHN, Bradley (USA) 88

92 TIPSAREVIC, Janko (SRB) PR 88

93 HARRIS, Lloyd (RSA) 89

94 BUBLIK, Alexander (KAZ) 90

95 DARCIS, Steve (BEL) PR 90

96 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) 91

97 DELLIEN, Hugo (BOL) 92

98 ANDUJAR, Pablo (ESP) 93

99 JAZIRI, Malek (TUN) 94

100 KARLOVIC, Ivo (CRO) 95

101 STEBE, Cedrik-Marcel (GER) PR 95

102 GOJOWCZYK, Peter (GER) 96

103 BEDENE, Aljaz (SLO) 97

104 FABBIANO, Thomas 98

Alternates

1 ISTOMIN, Denis (UZB) 99

2 LORENZI, Paolo 101

3 ANDREOZZI, Guido (ARG) 102

4 ZVEREV, Mischa (GER) 103

5 LAAKSONEN, Henri (SUI) 104

6 VESELY, Jiri (CZE) 105

7 GRANOLLERS, Marcel (ESP) 106

8 DANIEL, Taro (JPN) 107

9 LOPEZ, Feliciano (ESP) 108

10 POPYRIN, Alexei (AUS) 109

11 MARTERER, Maximilian (GER) 110

12 STAKHOVSKY, Sergiy (UKR) 111

13 SCHNUR, Brayden (CAN) 112

14 MONTEIRO, Thiago (BRA) 113

15 NOVAK, Dennis (AUT) 114

16 MADEN, Yannick (GER) 115

17 YMER, Elias (SWE) 116

18 MOUTET, Corentin (FRA) 117

19 MAJCHRZAK, Kamil (POL) 118

20 IVASHKA, Ilya (BLR) 119

21 TRAVAGLIA, Stefano 120

22 JUNG, Jason (TPE) 121

23 HARRISON, Ryan (USA) 122

24 GARCIA-LOPEZ, Guillermo (ESP) 123

25 POLANSKY, Peter (CAN) 124

26 SOUSA, Pedro (POR) 125

27 BAGNIS, Facundo (ARG) 126

28 BACHINGER, Matthias (GER) 127

29 FERRER, David (ESP) 128

30 BARRERE, Gregoire (FRA) 129

31 BAGHDATIS, Marcos (CYP) 130

32 BOLT, Alex (AUS) 131

33 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP) 133

34 MARTINEZ, Pedro (ESP) 134

35 KWON, Soonwoo (KOR) 135

36 PAUL, Tommy (USA) 136

37 FRATANGELO, Bjorn (USA) 137

38 ROSOL, Lukas (CZE) 138

39 LACKO, Lukas (SVK) 139

40 TRUNGELLITI, Marco (ARG) 140

41 OFNER, Sebastian (AUT) 141

42 MMOH, Michael (USA) 142

43 MAGER, Gianluca 143

44 RAMANATHAN, Ramkumar (IND) 144

45 OTTE, Oscar (GER) 145

46 DONSKOY, Evgeny (RUS) 146

47 HOANG, Antoine (FRA) 147

48 CARUSO, Salvatore 148

49 YMER, Mikael (SWE) 149

50 MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian (ESP) 150