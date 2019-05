ITF Junior: nessun risultato di rilievo per gli italiani. La situazione aggiornata per il Roland Garros

Nessun risultato di rilievo per gli italiani nella settimana di tennis junior che si conclude oggi. Il torneo più importante della settimana si è disputato proprio in Italia, il J1 “Città di Santa Croce Mauro Sabatini” che ha visto al via tantissimi giocatori di casa nostra ma nessuno è stato capace di superare i quarti di finale né in singolare, né in doppio, sia nel torneo maschile che in quello femminile.

Nel maschile il più bravo tra gli italiani è stato Francesco Passaro, arrivato appunto ai quarti di finale. Al terzo turno hanno perso Francesco Maestrelli, Marco Furlanetto, Flavio Cobolli e Fausto Tabacco, al secondo turno eliminati Leonardo Malgaroli, Nicola Cigna, Federico Salomone, Luciano Darderi e Giorgio Tabacco, al primo turno eliminati Daniele Minighini, Mattia Bernardi, Lorenzo Rottoli, Samuele Pieri, Luca Nardi, Luca Castagnola e Samuel Vincent Ruggeri. Dei 40 italiani che hanno partecipato alle qualificazioni per sei posti nel main draw, quattro sono stati raggiunti da Minighini, Pieri, Salomone e Castagnola. Vincitore del torneo il danese Rune (2003), grande favorito della vigilia che ha superato senza problemi in finale l’argentino Lingua Lavallen.

Nel femminile l’unica ad arrivare al terzo turno è stata Melania Delai, tutte le altre in tabellone si sono fermate al primo turno, Matilde Mariani, Barbara Dessolis, Lisa Pigato, Asia Serafini, Camilla Zanolini, Matilde Paoletti, Arianna Zucchini e Cristina Tiglea. Nelle quali femminili 32 italiane a caccia di sei posti disponibili. Ce l’hanno fatta Arianna Zucchini, Barbara Dessolis e Asia Serafini. Vincitrice del torneo femminile la russa Diana Shnaider, ragazza del 2004, nome nuovo del tennis giovanile che ha superato in finale l’ecuadoregna Reasco Gonzalez.

Per il resto Nel J5 in Macedonia, semifinale per Chiara Fornasieri (2003). Nello stesso torneo secondo turno per Ginevra Parentini. In Turchia, torneo J4, secondo turno per Irene Verzin e Giulia Paterno, primo turno per Emily Di Giannantonio e Luna Meneguzzo. In Lettonia, torneo J4, primo turno per Davide Ferrarolli. Negli USA, sempre J4, non si è qualificata Rachele Rimondini. In Montenegro, sempre J4, primo turno per Marco Mania e Riccardo Masiero. Infine in Perù, torneo J5, secondo turno per Gloria Contrino.

Questa settimana si svolge il più importante torneo junior italiano, il Bonfiglio, grado JA, il più livello in assoluto, a seguire solo le prove del grande slam. Clara Tauson e Carlos Alcarez Garfia i favoriti, due tennisti già ampiamente noti tra i professionisti, vedremo se nostri riusciranno a fare bella figura.

Riprendiamo l’entry list del Roland Garros, per cercare di capire quanti saranno gli italiani che avranno la possibilità di giocare la seconda prova del Grande Slam. Nel maschile la testa di serie numero 1 sarà Lorenzo Musetti. Testa di serie anche Giulio Zeppieri, attualmente al numero 12 del seeding. Certi del main draw anche Francesco Passaro (28), Matteo Arnaldi (31) e Flavio Cobolli (39). In linea teorica potrebbe partecipare al Roland Garros Junior anche Jannik Sinner, che ha l’età per giocare il Roland Garros, anche se non ha classifica (è al numero 461 del ranking junior con i soli punti dei quarti del Bonfiglio dello scorso anno), ma ovviamente credo che i francesi non oserebbero negargli una wild card. Diventerebbe il primo favorito e dovrebbe affrontare, per la prima volta, un torneo con la pressione di chi non “può perdere”. Mina vagante del torneo (con o senza Sinner) sarà sicuramente lo spagnolo Carlos Alcarez Garfia, anche lui già in grande evidenza tra i pro, che divide con il nostro Musetti il ruolo di favorito tra gli attuali partecipanti.

Potrebbe non esserci nessun italiano invece nelle qualificazioni, l’unico con qualche possibilità di entrare è Luciano Darderi, per ora fuori di 15 posti (solo +1 rispetto alla scorsa settimana). Luca Nardi è lontanissimo, fuori di 43 posti (+2).

Nel femminile non si è iscritta Elisabetta Cocciaretto, per ora nessuna italiana è dentro il main draw, ma è praticamente certa di entrarvi Melania Delai, ora fuori di 3 posti. Purtroppo si è ritirata, coem peraltro previsto, Eleonora Alvisi, che ha subito un grave infortunio nelle scorse settimane. Nelle qualificazioni ci sarà Sara Ziodato (ora 16 nel seeding delle quali), sicuramente Federica Rossi, ora fuori di 1 dalle quali, probabilmente ci sarà anche Federica Sacco, ora fuori di 8 posti (+4 rispetto alla scorsa settimana), potrebbero entrare anche Martina Biagianti e Lisa Pigato, attualmente fuori di 12 e 13 posti (recuperati 5 posti in una settimana per entrambe).

Paolo Angella