Masters 1000 e WTA Roma: Il programma di Martedì 14 Maggio

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Aryna Sabalenka vs [Q] Alizé Cornet

2. [12] Daniil Medvedev vs Nick Kyrgios

3. [4] Alexander Zverev vs [WC] Matteo Berrettini

4. [5] Elina Svitolina vs [WC] Victoria Azarenka OR Shuai Zhang (non prima ore: 19:30)

5. Philipp Kohlschreiber vs [16] Marco Cecchinato (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. David Goffin vs Stan Wawrinka

2. [9] Marin Cilic vs [WC] Andrea Basso

3. [8] Ashleigh Barty vs Viktoria Kuzmova

4. Ajla Tomljanovic vs [4] Karolina Pliskova

5. Matteo Berrettini / Fabio Fognini vs Kyle Edmund / Neal Skupski

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Danielle Collins vs [11] Caroline Wozniacki

2. Belinda Bencic vs [12] Anastasija Sevastova

3. Grigor Dimitrov vs Jan-Lennard Struff

4. [14] Nikoloz Basilashvili vs Laslo Djere

5. [13] Borna Coric vs [Q] Cameron Norrie (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Maria Sakkari vs Anastasia Pavlyuchenkova

2. Roberto Bautista Agut vs [11] Karen Khachanov

3. Mihaela Buzarnescu vs Jelena Ostapenko

4. Pablo Cuevas / Juan Martin del Potro vs Karen Khachanov / Marc Lopez

5. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [7] Bob Bryan / Mike Bryan

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Taylor Fritz vs Guido Pella

2. Diego Schwartzman vs [Q] Yoshihito Nishioka

3. Caroline Garcia vs [Q] Kristina Mladenovic

4. Guido Pella / Diego Schwartzman vs Rajeev Ram / Joe Salisbury

5. Aliaksandra Sasnovich / Lesia Tsurenko vs [WC] Anastasia Grymalska / Giorgia Marchetti

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Radu Albot vs [Q] Benoit Paire

2. Frances Tiafoe vs Joao Sousa (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Jurgen Melzer / Dominic Thiem

4. Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos vs Jeremy Chardy / David Goffin

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Irina-Camelia Begu vs Daria Kasatkina

2. Su-Wei Hsieh vs [16] Julia Goerges

3. Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov / Fernando Verdasco

4. Andreja Klepac / Aleksandra Krunic vs [WC] Sara Errani / Martina Trevisan

5. [WC] Deborah Chiesa / Jasmine Paolini vs [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dayana Yastremska vs Carla Suárez Navarro

2. Marketa Vondrousova vs Barbora Strycova

3. [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan vs Darija Jurak / Raluca Olaru

4. Shuko Aoyama / Lidziya Marozava vs Kaitlyn Christian / Alexandra Panova