Masters 1000 Roma: Andreas Seppi fermato in tre set da Bautista Agut

Amaro esordio per Andreas Seppi nel Masters 1000 di Roma. Domenica sera il 35enne caldarese è stato eliminato nel turno inaugurale degli Internazionali d’Italia dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6, 6-3, 1-6.

Prima della partita di Seppi tutti gli occhi erano puntati su un altro altoatesino, Jannik Sinner. Il 17enne di Sesto Pusteria ha superato al primo round il numero 59 del mondo Steve Johnson, dopo aver annullato un match point nel terzo set, per 1-6, 6-1, 7-5.

Seppi, attualmente il numero 67 del ranking ATP, e Roberto Bautista Agut si sono affrontati stasera per la terza volta in carriera. Sia nel 2012 al Masters 1000 di Miami che due anni fa agli US Open si era imposto lo spagnolo. Oggi le cose non sono cambiate. Dopo soli 27 minuti di gioco l’altoatesino ha perso il primo set con un netto 6-1. Nel secondo parziale Seppi accelera il ritmo, portandosi con un break nell’ottavo game sul 5-3. Nel gioco successivo l’azzurro era già avanti per 40:0, però poi ha sprecato i tre set point. Dopo aver annullato quattro palle break, set ha chiuso i conti alla quinta occasione sul 6-3. Bautista Agut ha poi dominato nuovamente il terzo set, imponendosi dopo 1:44 ore di gioco per 6-1.

Così Seppi dovrà ancora rinviare la sua prima vittoria sulla terra rossa, dopo le sconfitte subite al primo turno nel Masters 1000 di Monte Carlo contro Lorenzo Sonego, a Budapest contro Filip Krajinovic, a Monaco di Baviera contro Philipp Kohlschreiber e la scorsa settimana a Madrid contro Gael Monfils. Per l’altoatesino è addirittura la settima sconfitta di fila al primo turno in questa stagione. La prossima settimana Seppi sarà impegnato nell’ATP 250 di Ginevra.

L’altoatesino giocherà con Simone Bolelli anche il doppio a Roma. Gli azzurri sono stati sfortunati nel sorteggio: al primo turno sfideranno le teste di serie numero 1 Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA).