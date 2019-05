ITF Junior: vittoria in doppio per Ginevra Parentini e Giorgia Pedone. La situazione aggiornata per il Roland Garros

L’unica vittoria italiana della settimana del tennis giovanile è arrivata dalla Macedonia, dove Ginevra Parentini (2003) e Giorgia Pedone (2004) hanno vinto giocando in coppia il torneo di doppio nel torneo di grado 5 a cui hanno partecipato. Nello stesso torneo nel singolare quarti di finale per Chiara Fornasieri e per le stesse Giorgia Pedone e Ginevra Parentini, secondo turno per Maddalena Giordano, primo turno per Virginia Ferrara e Anastasia Abbagnato, non si è qualificata Letizia Corsini. Nel maschile dello stesso torneo terzo turno per Gabriele Paraino, secondo turno per Guelfo Baldovinetti e non si è qualificato Luca Fardelli.

Quasi tutti gli altri italiani che hanno disputato tornei junior sono stati impegnati nel J2 di Prato, dove però nessun italiano è riuscito a raggiungere la finale. Nel dettaglio vediamo i risultati dei nostri che hanno partecipato al main draw. Nel maschile semifinale per Biagio Gramaticopolo, quarti di finale per Giorgio Tabacco, secondo turno per Lorenzo Rottoli, Francesco Maestrelli e Giulio Perego, primo turno per Marco Furlanetto, Alessandro Pecci, Riccardo Trione, Gilberto Casucci, Samuel Vincent Ruggeri, Luciano Darderi, Samuele Pieri, Luca Castagnola, Leonardo Malgaroli e Mattia Bernardi.

Nel femminile, semifinale per Camilla Zanolini, quarti di finale per Matilde Poletti e Camilla Raggi, secondo turno per Alessandra Simone, Andrea Artimedi, Diletta Cherubini, Anita Bertoloni, primo turno per Arianna Zucchini, Greta Schieroni, Jennifer Ruggeri, Beatrice Ricci, Sofia Rocchetti, Cristina Tiglea, Matilde Mariani, Rubina de Ponti, Elisa Camerano e Valentina Gaggini.

Infine in Austria in un torneo J2 non si sono qualificati Marco Mania nel maschile e Laura Mair nel femminile.

Iniziamo a vedere l’entry list del Roland Garros, che è stata pubblicata questa settimana per cercare di capire quanti saranno gli italiani che avranno la possibilità di giocare la seconda prova del Grande Slam. Nel maschile partiamo con grandi prospettive avendo la testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti che sarà a caccia del secondo Slam dopo la vittoria in Australia e della possibilità di raggiungere il numero 1 del ranking mondiale. Tra i favoriti anche Giulio Zeppieri, sicuramente testa di serie. Certi del main draw anche Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Potrebbe non esserci nessun italiano invece nelle qualificazioni, l’unico con qualche possibilità di entrare è Luciano Darderi, per ora fuori di 16 posti. Luca Nardi è lontanissimo, fuori di 45 posti.

Nel femminile non si è iscritta Elisabetta Cocciaretto, per ora nessuna italiana è dentro il main draw, ma è praticamente certa di entrarvi Melania Delai, ora fuori di 3 posti. Potrebbe entrarvi anche Eleonora Alvisi, fuori di 8 posti, ma bisogna vedere se recupera dall’infortunio. Nelle qualificazioni ci sarà Sara Ziodato, sicuramente Federica Rossi, ora fuori di 4 dalle quali, più difficile la situazione per Federica Sacco, ora fuori di 12 posti, di Martina Biagianti e Lisa Pigato, attualmente fuori di 17 e 18 posti.

Paolo Angella