Combined Madrid: Il programma completo di Lunedì 06 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Reilly Opelka vs Pablo Carreno Busta

2. [8] Sloane Stephens vs Victoria Azarenka

3. [Q] Kristina Mladenovic vs [2] Petra Kvitova (non prima ore: 16:00)

4. Carla Suárez Navarro vs Viktoria Kuzmova (non prima ore: 20:00)

5. Radu Albot vs Fernando Verdasco (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Kiki Bertens vs Jelena Ostapenko

2. [WC] Jaume Munar vs [11] Karen Khachanov

3. [Q] Taylor Fritz vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 16:00)

4. Andreas Seppi vs [15] Gael Monfils (non prima ore: 20:00)

5. [WC] Svetlana Kuznetsova vs Belinda Bencic (non prima ore: 21:30)

Stadium 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Juan Martin del Potro / Kei Nishikori vs Fabio Fognini / Robert Lindstedt

2. [14] Nikoloz Basilashvili vs Frances Tiafoe

3. [9] Marin Cilic vs [Q] Martin Klizan

4. [9] Ashleigh Barty vs Danielle Collins (non prima ore: 18:00)

5. Richard Gasquet vs [WC] Alejandro Davidovich Fokina

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mihaela Buzarnescu vs [12] Anastasija Sevastova

2. Dusan Lajovic vs Laslo Djere

3. Yulia Putintseva vs Pauline Parmentier

4. Kyle Edmund / Neal Skupski vs Jeremy Chardy / Gilles Simon

5. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [7] Bob Bryan / Mike Bryan

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Guido Pella / Joao Sousa vs Rohan Bopanna / Dominic Inglot

2. Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos vs Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. Philipp Kohlschreiber vs Mikhail Kukushkin

4. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Kirsten Flipkens / Abigail Spears vs [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

2. Darija Jurak / Raluca Olaru vs Irina-Camelia Begu / Simona Halep

3. Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok

4. [WC] Aliona Bolsova / Arantxa Parra Santonja vs Irina Bara / Mihaela Buzarnescu

5. [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [WC] Andreea Mitu / Alexandra Panova

Court 7 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. Daria Kasatkina / Anett Kontaveit vs [Alt] Aliaksandra Sasnovich / Lesia Tsurenko

3. [WC] Jelena Ostapenko / Vera Zvonareva vs [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan