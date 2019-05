ATP Monaco di Baviera: Marco Cecchinato sconfitto in semifinale. Berrettini rimandato a domani alle ore 11

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini

2. Marcelo Demoliner / Divij Sharan vs Frederik Nielsen / Tim Puetz (non prima ore: 13:30)

3. Cristian Garin vs [4] Roberto Bautista Agut OR Matteo Berrettini (non prima ore: 15:30)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Facundo Yunis vs [2] Nico Kleber

ATP Munich 250 | Terra | e524.340 – Semifinali

1. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Frederik Nielsen / Tim Puetz



ATP Munich Denys Molchanov / Igor Zelenay Denys Molchanov / Igor Zelenay 3 7 9 Frederik Nielsen / Tim Puetz Frederik Nielsen / Tim Puetz 6 5 11 Vincitori: NIELSEN / PUETZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 F. Nielsen / Puetz 0-1 D. Molchanov / Zelenay 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Nielsen / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 F. Nielsen / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Nielsen / Puetz 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-4 → 2-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 D. Molchanov / Zelenay 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Cristian Garin vs [3] Marco Cecchinato (non prima ore: 13:30)



ATP Munich Cristian Garin Cristian Garin 6 6 Marco Cecchinato [3] Marco Cecchinato [3] 2 4 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Roberto Bautista Agut vs Matteo Berrettini (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare