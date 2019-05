ATP Monaco di Baviera: Matteo Berrettini e Marco Cecchinato sono in semifinale

Marco Cecchinato annulla un match point ed è in semifinale.

Domani il siciliano si giocherà un posto in finale con il cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking mondiale, che a sorpresa ha eliminato per 64 57 75 il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale e trionfatore nelle ultime due edizioni del torneo.

ATP Munich 250 | Terra | e524.340 – Quarti di Finale Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marco Cecchinato vs [8] Marton Fucsovics

ATP Munich Marco Cecchinato [3] Marco Cecchinato [3] 1 7 7 Marton Fucsovics [8] Marton Fucsovics [8] 6 5 5 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 2. [1] Alexander Zverev vs Cristian Garin (non prima ore: 13:30)

ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 4 7 5 Cristian Garin Cristian Garin 6 5 7 Vincitore: C. GARIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 4-4 C. Garin 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 3. Matteo Berrettini vs Philipp Kohlschreiber

ATP Munich Matteo Berrettini Matteo Berrettini 4 7 6 Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 5 4 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 30-0 40-0 0-0 → 1-0 4. [7] Guido Pella vs [4] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 17:00)

ATP Munich Guido Pella [7] Guido Pella [7] 6 4 0 Roberto Bautista Agut [4] Roberto Bautista Agut [4] 4 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 G. Pella 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Pella 0-15 0-30 0-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Pella 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Marcelo Demoliner / Divij Sharan vs Philipp Oswald / Mate Pavic

ATP Munich Marcelo Demoliner / Divij Sharan Marcelo Demoliner / Divij Sharan 6 3 10 Philipp Oswald / Mate Pavic Philipp Oswald / Mate Pavic 3 6 4 Vincitori: DEMOLINER / SHARAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 P. Oswald / Pavic 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 2-9 3-9 df 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Oswald / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Demoliner / Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Oswald / Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Demoliner / Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 P. Oswald / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Demoliner / Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 P. Oswald / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Demoliner / Sharan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 P. Oswald / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Demoliner / Sharan 15-0 30-0 30-15 5-3 → 6-3 P. Oswald / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Demoliner / Sharan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 P. Oswald / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Demoliner / Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 P. Oswald / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Demoliner / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 P. Oswald / Pavic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Demoliner / Sharan 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 2. [1] Facundo Yunis vs Alen Mujakic

ATP Munich Facundo Yunis [1] Facundo Yunis [1] 6 6 Alen Mujakic Alen Mujakic 4 4 Vincitore: F. YUNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mujakic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Yunis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Mujakic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Yunis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Mujakic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Yunis 0-40 2-2 → 2-3 F. Yunis 15-30 2-0 F. Yunis 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mujakic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Yunis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Mujakic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 F. Yunis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Mujakic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Yunis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Mujakic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Yunis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Mujakic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 F. Yunis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 3. Julius Sommer vs [2] Nico Kleber

ATP Munich Julius Sommer Julius Sommer 1 2 Nico Kleber [2] Nico Kleber [2] 6 6 Vincitore: N. KLEBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Kleber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Sommer 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Kleber 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 J. Sommer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Kleber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sommer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Kleber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sommer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Kleber 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Sommer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-5 → 1-5 N. Kleber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 J. Sommer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 N. Kleber 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Sommer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 N. Kleber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Niklas Bodstangen vs Philip Florig

ATP Munich Niklas Bodstangen Niklas Bodstangen 2 6 Philip Florig Philip Florig 6 7 Vincitore: P. FLORIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Florig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Bodstangen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Florig 15-0 15-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Bodstangen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Florig 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 N. Bodstangen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 3-3 → 3-4 P. Florig 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Bodstangen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 P. Florig 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Bodstangen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Florig 15-0 15-15 30-30 0-1 → 0-2 N. Bodstangen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Florig 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 N. Bodstangen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 P. Florig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Bodstangen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Florig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Bodstangen 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 P. Florig 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Bodstangen 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 2. Maximilian Homberg vs Marius Leicht

ATP Munich Maximilian Homberg Maximilian Homberg 6 6 Marius Leicht Marius Leicht 3 4 Vincitore: M. HOMBERG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Homberg 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Leicht 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 M. Homberg 15-0 30-0 ace 40-0 40-30 4-3 → 5-3 M. Leicht 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Homberg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 M. Leicht 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Homberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 M. Leicht 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Homberg 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 M. Leicht 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Homberg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Leicht 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Homberg 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Leicht 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Homberg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Leicht 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Homberg 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Leicht 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Homberg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1