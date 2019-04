ITF Junior Salsomaggiore: ok Federica Rossi, Maestrelli e Rocchetti avanti in rimonta

Programma piuttosto fitto nella seconda giornata della trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Diciassette gli incontri di singolare disputati sui campi in terra battuta del circolo emiliano, oltre a diversi incontri di primo turno dei tabelloni di doppio. Diverse partite sono state piuttosto combattute, tanto che alcuni incontri si sono disputati con le luci artificiali e sono terminati attorno alle 23.

Flavio Cobolli e Francesco Maestrelli tengono alti i colori italiani nel tabellone maschile: il romano, sesto favorito del seeding, si è imposto sul francese Droguet con lo score di 7-5 2-6 6-4 in oltre due ore di gioco, mentre il tennista toscano, in tabellone con una wild card, ha sconfitto lo statunitense Grant, n.74 ITF, in rimonta per 6-7(4) 6-4 6-3, regalandosi dunque una delle vittorie più importanti della sua giovane carriera.

Non c’è stato nulla da fare per Lorenzo Rottoli e Alessandro Giovanni Conca che, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, si sono arresi ai meglio classificati Mochizuki e Schoolkate. Esce di scena al match d’esordio anche Luciano Darderi, battuto al tiebreak del terzo set per sette punti a quattro dal transalpino Deschamps.

E’ toccato a Federica Rossi il compito di aprire il programma sul Campo Centrale: la classe 2001, nativa di Sondrio, si è sbarazzata con un doppio 6-2 della connazionale Jennifer Ruggeri, strappando così il pass per il secondo turno dove incontrerà la statunitense Shaikh. Ottime prestazioni da parte di Rubina Marta De Ponti (6-2 7-5 all’ottava testa di serie, la portacolori delle Isole Marianne Settentrionali Lee) e Arianna Zucchini (6-2 7-5 alla qualificata francese Boisson): le due azzurre si affronteranno in un derby al prossimo ostacolo. Prosegue la corsa in Emilia per Sofia Rocchetti, che ha vinto in rimonta contro Sylvie Zund e sarà ora attesa da una sfida molto complicata con la numero uno Charaeva, che in mattinata ha lasciato quattro giochi a Matilde Mariani.

L’ultimo match ad essere terminato ha coinvolto la lucky loser Camilla Zanolini che ha sconfitto per 6-2 6-1 la giovanissima tedesca, classe 2004, Anastasia Simonov, senza ranking ITF.

TORNEO MASCHILE

Maestrelli (ITA) b. Grant (USA) 6-7(4) 6-4 6-3

Cobolli (6,ITA) b. Droguet (FRA) 7-5 2-6 6-4

Milicevic (SRB) b. Riedi (SUI) walkover

Zink (2,USA) b. Ovcharenko (UKR) 6-2 7-5

Deschamps (FRA) b. Darderi (ITA) 4-6 6-2 7-6(4)

Schoolkate (AUS) b. Conca (ITA) 7-5 6-2

Mandlik (USA) b. Pel (7,NED) 7-5 7-5

Wendelken (8,GBR) b. Oliveira (BRA) 1-6 6-1 6-4

Mochizuki (3,JPN) b. Rottoli (ITA) 6-2 7-6(1)

TORNEO FEMMINILE

Rossi (6,ITA) b. Ruggeri (ITA) 6-2 6-2

Rocchetti (ITA) b. Zund (LIE) 4-6 6-2 7-5

De Ponti (ITA) b. Lee (8,NMI) 6-2 7-5

Zanolini (ITA) b. Simonov (GER) 6-2 6-1

Zucchini (ITA) b. Boisson (FRA) 6-2 7-5

Martinez Cirez (2,ESP) b. Serafini (ITA) 6-1 6-2

Charaeva (1,RUS) b. Mariani (ITA) 6-3 6-1

Malik (USA) b. Cherubini (ITA) 3-6 6-2 6-2

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini