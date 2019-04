Challenger Savannah: Il Main Draw. Paolo Lorenzi n.2 del seeding

(1/WC) Sandgren, Tennys vs Bye

Klein, Brydan vs (ITF) Ritschard, Alexander

Shane, Ryan vs (ITF) Rinderknech, Arthur

Bye vs (15) Coria, Federico

(11) Aragone, JC vs Bye

Muller, Alexandre vs Hassan, Benjamin

Blanch, Ulises vs Kelly, Dayne

Bye vs (7) Polmans, Marc

(4) Rubin, Noah vs Bye

Altamirano, Collin vs Avidzba, Alen

Vukic, Aleksandar vs Kozlov, Stefan

Bye vs (13) Clezar, Guilherme

(12) Gomez, Emilio vs Bye

Gonzalez, Alejandro vs (WC) Arconada, Jordi

(ITF) Ehrat, Sandro vs Cuevas, Martin

Bye vs (5) Paul, Tommy

(8) Moraing, Mats vs Bye

Nagal, Sumit vs Varillas, Juan Pablo

Hiltzik, Jared vs (WC) Korda, Sebastian

Bye vs (9) Torpegaard, Mikael

(14) Kwiatkowski, Thai-Son vs Bye

Qualifier vs Collarini, Andrea

(WC) Kingsley, Cannon vs Haerteis, Johannes

Bye vs (3) Moutet, Corentin

(6/WC) Eubanks, Christopher vs Bye

Yevseyev, Denis vs (ITF) Ugo Carabelli, Camilo

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Seyboth Wild, Thiago

Bye vs (10) Serdarusic, Nino

(16) Cid Subervi, Roberto vs Bye

Novikov, Dennis vs (ITF) Guinard, Manuel

Qualifier vs Ly, Nam Hoang

Bye vs (2) Lorenzi, Paolo