Le ATP Finals a Torino. Dunlop sarà il partner ufficiale

Risale a qualche ora fa la firma ufficiale dell’accordo tra l’ATP e la Città di Torino, che dal 2021 al 2025 ospiterà le ATP Finals, fino al 2020 a Londra. Agli Internazionali BNL d’Italia e le Next- Gen ATP Finals si aggiunge, sul suolo nazionale, un altro prestigioso evento tennistico che vedrà Dunlop come uno dei principali partners, infatti, come già accade al Foro Italico e al Next-Gen di Milano sarà Dunlop la palla ufficiale.

La palla con la quale i migliori tennisti del mondo si affronteranno in campo sarà la nuova Dunlop ATP, una palla pensata per i professionisti spinta dall’avanguardia tecnologica del brand. HD Pro Core e HD Pro Cloth le tecnologie utilizzate: HD sta per “High Definition”, il nucleo (core) prevede degli inserti in carbonio per mantenere la pressione costante – caratteristica richiesta espressamente dell’ATP – e il feltro (cloth) è prodotto con lana pregiata della Nuova Zelanda.

L’obiettivo del brand è quello di garantire ai giocatori la migliore palla possibile, studiata per l’alta qualità del loro gioco e per mantenere a lungo le caratteristiche per le quali è stata progettata.

«L’eccellenza del tennis italiano si afferma aggiudicandosi uno egli eventi più prestigiosi e attesi della stagione tennistica e non solo. Essere partner dell’evento come palla ufficiale e partner storico della Federazione Italiana Tennis è per Dunlop motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Daniel Beswick, General Manager Italia di Dunlop.