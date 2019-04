ATP Budapest: Jannik Sinner manca l’accesso al Main Draw

Jannik Sinner ha mancato l’accesso al tabellone principale dell’ATP 250 di Budapest. La Domenica di Pasqua, il 17enne di Sesto Pusteria è stato eliminato nel secondo, decisivo turno delle qualificazioni dal tedesco Yannick Maden (ATP 108), dopo un’ora e 35 minuti di gioco, in due set per 6-3, 6-4.

Sinner, attualmente il numero 311 del ranking mondiale, ha potuto esordire nelle qualificazioni di Budapest grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori. Dopo aver vinto ieri il suo match d’esordio contro il ceco Lukas Rosol (ATP 133), il giovane pusterese si é giocato oggi l’accesso al main draw contro il 29enne Yannick Maden. Sinner ha combattuto alla pari con il numero 108 del mondo. Nel primo set, il tedesco ha conquistato un solo break nel quarto game, aggiudicandosi poco dopo il parziale per 6-3. Nella seconda frazione di gioco Maden ha allungato subito sul 4-2. Poi nel decimo gioco Sinner non è riuscito a trasformare una palla break per il 5-5 pari, consentendo a Maden di chiudere il match sul 6-4 finale.