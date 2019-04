Masters 1000 Madrid: Entry Qualificazioni. Presenza di Matteo Berrettini

Settimana (06-12 Maggio 2019)

MADRID (CL) €6,536,160 /56 Q28

Madrid Q, Spain ATP Masters 1000

Date: 5/5/2019 Original Cut Off: 75 Ranking Date: 4/15/2019

33 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

43 Paire, Benoit (FRA)

44 Struff, Jan-Lennard (GER)

45 Albot, Radu (MDA)

47 Garin, Cristian (CHI)

49 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

50 Klizan, Martin (SVK)

52 Hurkacz, Hubert (POL)

54 Dzumhur, Damir (BIH)

55 Berrettini, Matteo

57 Opelka, Reilly (USA)

58 Mannarino, Adrian (FRA)

60 McDonald, Mackenzie (USA)

61 Munar, Jaume (ESP)

62 Mayer, Leonardo (ARG)

63 Haase, Robin (NED)

64 Humbert, Ugo (FRA)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Querrey, Sam (USA)

68 Ruud, Casper (NOR)

71 Jaziri, Malek (TUN)

72 Daniel, Taro (JPN)

73 Tomic, Bernard (AUS)

75 Dellien, Hugo (BOL)

Alternates

76 Gulbis, Ernests (LAT)

77 Zverev, Mischa (GER)

—-IN——–IN————

78 Copil, Marius (ROU)

79 Londero, Juan Ignacio (ARG)

80 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

82 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

83 Jarry, Nicolas (CHI)

84 Andreozzi, Guido (ARG)

85 Kudla, Denis (USA)

86 Andujar, Pablo (ESP)

Gli Italiani tra gli alternates

Fabbiano fuori di 13 posti

Sonego fuori di 15 posti

Baldi fuori di 28 posti

Ornago fuori di 49 posti

Ocleppo fuori di 54 posti