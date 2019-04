Jannik Sinner a Monte Carlo si allena con Shapovalov

Nel corso del match di primo turno Struff vs. Shapovalov al Masters 1000 di Monte Carlo è stata notata la presenza del giovane Jannik Sinner nel box del 20enne canadese. L’altoatesino ha trascorso diversi giorni sulla terra battuta del principato (di fatto l’intera preparazione al torneo) allenandosi con il team di Shapovalov. Le qualità tecniche di Sinner, ma soprattutto la sua serietà, umiltà e dedizione al lavoro, sono state molto apprezzate, anche da parte di Denis in persona. Non è escluso che il giovane azzurro possa ripetere questa collaborazione anche in altri tornei.

Anche il profilo Twitter dell’ATP ieri ha immortalato Sinner in allenamento sui campi di Monte Carlo, stavolta insieme al n.1 Novak Djokovic.

Era uscita la voce di una possibile wild card per le qualificazioni del torneo per Sinner, ma in ogni modo Jannik ha trascorso giornate importanti di lavoro e formazione sulla terra di Monaco.

Marco Mazzoni