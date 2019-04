Da Monte Carlo: Novak Djokovic “i campi di Monte-Carlo sono i più lenti del circuito”

Novak Djokovic “Vivo qui e amo giocare a casa. Il Monte-Carlo Country Club è la mia base di allenamento da 15 anni. Conosco tutti coloro che lavorano qui. È una sensazione unica. È uno, se non il mio torneo preferito. Ho la mia famiglia, i miei amici.”.

Il numero uno al mondo punta a un 3° titolo al Rolex Monte-Carlo Masters. “Miami e Indian Wells ovviamente non sono stati soddisfacenti per quanto riguarda il mio gioco e i miei risultati. Ma la terra rossa è una superficie così diversa. Richiede pazienza e resistenza. Devi sapere costruire i tuoi punti. È la superficie più lenta e i campi di Monte-Carlo sono i più lenti del circuito. Ma come numero uno al mondo, penso di avere le mie possibilità.”