Masters 1000 Monte Carlo: Julian Ocleppo riceve una wild card per le qualificazioni

Julian Ocleppo, classe 1997, ha ricevuto una wild card per le qualificazioni del Masters 1000 di Monte Carlo. Il ventunenne italiano, senza ranking ATP in singolare ma n.284 ITF (oltre che n.193 ATP in doppio), si aggiunge ai monegaschi Romain Arneodo e Hugo Nys, reduce da un recente cambio di nazionalità, tra gli invitati per il tabellone cadetto del primo grande evento stagionale su terra battuta, il cui inizio è fissato per la giornata di domani.

Nelle qualificazioni sono già presenti Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo entrato nelle ultime ore in seguito a diverse cancellazioni.