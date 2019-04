ITF Junior: Lisa Pigato e Francesco Passaro semifinalisti nel J1 in Croazia con Arnaldi e Passaro che vincono in doppio

Tanti italiani impegnati nel circuito ITF Junior questa settimana con alcuni risultati positivi.

Il torneo più importante si è disputato in Croazia, il Memorial Perin, di grado 1 con al via ben diciotto ragazzi e dieci ragazze italiane. Alla fine abbiamo portato a casa una vittoria e una finale in doppio e due semifinali in singolare. Nel dettaglio il più soddisfatto della trasferta croata è sicuramente Francesco Passaro (2001), che ha raggiunto le semifinali in singolare e ha vinto il doppio in coppia con il connazionale Matteo Arnaldi (2001), che hanno superato in finale l’altra coppia italiana formata da Flavio Cobolli (2002) e Luciano Darderi (2002).

Nel singolare il più bravo è stato, come detto, Francesco Passaro (2001), che ha raggiunto le semifinali, quarti di finale per Matteo Arnaldi (2001), terzo turno per Flavio Cobolli (2002), Marco Furlanetto (2001), Filippo Moroni (2002) e Luciano Darderi (2002), secondo turno per Francesco Maestrelli (2002), Biagio Gramaticopolo (2002) e Leonardo Malgaroli (2002), primo turno per Samuel Vincent Ruggeri (2002), Lorenzo Rottoli (2002) e Giovanni Peruffo (2001), non si sono qualificati Filippo di Perna (2001), Davide Ferrarolli (2003), Matteo Gigante (2002), Pietro Pampanin (2003), Alessandro Pecci (2001) e Noah Perfetti (2002).

Nel femminile dello stesso torneo la più brava è stata Lisa Pigato (2003) che è arrivata alle semifinali, quarti di finale per Sara Ziodato (2002), terzo turno per Eleonora Alvisi (2003), secondo turno per Cristina Tiglea (2002), Alice Amendola (2002) e Matilde Mariani (2002), primo turno per Federica Rossi (2001) e Barbara Dessolis (2001), non si sono qualificate Carlotta Moccia (2003) e Alessia Soncini (2002).

Semifinali raggiunte anche nel J4 disputato in Tunisia sia in campo maschile che in quello femminile. Tra i ragazzi il più bravo dei nostri è stato Alberto Orso (2002) che è appunto arrivato in semifinale, secondo turno per Marcello Serafini (2002), primo turno per Riccardo Trione (2002) e Gabriele Camilli (2002), non si sono qualificati Benito Massacri (2003) e Antonio Iaquinto (2003). Nel femminile dello stesso torneo semifinale anche per Asia Serafini (2003) e quarti di finale per Greta Schieroni (2002).

Tantissimi giovani italiani hanno disputato il J5 di Corradino a Malta. Nel maschile anche qua è stata raggiunta una semifinale con Federico Serena (2003), poi quarti di finale per Federico Salomone (2002), terzo turno per Gabriele Piraino (2004), secondo turno per Jacopo Landini (2002) e Gabriele Bombara (2002), non si sono qualificati Giuseppe Bonaiuti (2003), Luca Fardelli (2003), Riccardo Rotilio (2004) e Francesco Mineo (2003).

Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Giulia Martinelli (2004). Terzo turno per Giorgia Pedone (2004), Denise Valente (2004), Laura Mair (2003) e Virginia Ferrara (2004), secondo turno per Emma Valletta (2004), non si sono qualificate Giorgia Pellegrini (2004), Diletta Mancinelli (2003) e Sonia Pomarolli (2003). Laura Mair e Emma Valletta sono arrivate in finale nel doppio.

Infine in Spagna, in un torneo J5, primo turno per Sofia Pizzoni (2003), che si è rifatta nel doppio dove è arrivata in finale. Non hanno superato invece le qualificazioni, nel femminile, Letizia Migani (2004) e Maja Ceccarini (2003) e nel maschile Marco Mania (2002).

Paolo Angella