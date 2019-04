Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana dell’8 aprile)

La panoramica completa dei tennisti italiani impegnati nel circuito Juniores a partire dall’8 aprile prossimo: in Francia, a Cap d’Ail, si disputerà il tradizionale torneo di Grado 2. Cinque ragazzi direttamente ammessi al tabellone principale, stessa sorte al femminile per Melania Delai mentre Gaggini, Fornasieri e Massetti saranno al via nelle qualificazioni.

J2 Cap d’Ail (Francia – G2 – Terra outdoor)

MD: Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Luciano Darderi, Luca Nardi, Lorenzo Rottoli

J3 Istanbul (Turchia – G3 – Cemento outdoor)

MD: Fausto Tabacco, Andrea Fiorentini

J4 Marsa (Malta – G4 – Cemento outdoor)

Q: Federico Salomone, Alessandro D’Anna, Gabriele Dolce, Gabriele Piraino

MD: Giovanni Peruffo, Jacopo Landini

J2 Cap d’Ail (Francia – G2 – Terra outdoor)

Q: Valentina Gaggini, Chiara Fornasieri, Ottavia Massetti

MD: Melania Delai

J3 Istanbul (Turchia – G3 – Cemento outdoor)

Q: Camilla Zanolini

J4 Marsa (Malta – G4 – Cemento outdoor)

Q: Diletta Cherubini, Erika Di Muzio, Giorgia Pellegrini, Diletta Mancinelli

MD: Sofia Antonella Caldera, Georgia Pedone, Virginia Ferrara, Carlotta Moccia, Anastasia Abbagnato, Laura Mair