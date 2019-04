Roger Federer dopo il successo a Miami: “Tre anni fa non mi sentivo bene né a Montecarlo né a Roma, quindi bisognerà aspettare e vedere. Questa vittoria mi aiuta a rilassarmi un pochino”

Roger Federer parla dopo il successo a Miami.

“Sono felice di aver deciso di giocare a Miami quest’anno.

L’anno scorso non ha funzionato, sarebbe stato più semplice riposare dopo Indian Wells e aggiungere un altro torneo sul rosso. Ho deciso invece di prolungare ancora un po’ il tour sul cemento, volevo vedere il nuovo impianto.

Mi sento fortunato ad aver raggiunto la finale e ad essere qui seduto con il trofeo, ho apprezzato davvero ogni momento di questa splendida cavalcata.

Oggi è stata una giornata fantastica dal punto di vista della risposta, proprio come nei quarti con Anderson. Avevo una sensazione simile, ero in grado di leggere le traiettorie e bloccare in maniere efficace”.

“L’anno scorso non ho giocato nemmeno un punto sul rosso e due anni fa un paio di giorni.

Tre anni fa non mi sentivo bene né a Montecarlo né a Roma, quindi bisognerà aspettare e vedere. Questa vittoria mi aiuta a rilassarmi un pochino, poi mi preparerò al massimo nelle prossime quattro settimane.

Bisognerà valutare anche come reagisce il corpo. È una grande sfida, sono entusiasta di ripartire da zero”.