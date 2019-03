Denis Shapovalov realizza il suo sogno incontrando Roger Federer nella semifinale di Miami

Denis Shapovalov non ha mai nascosto il suo fascino per Roger Federer e oggi, dopo aver battuto Frances Tiafoe nei quarti di finale del torneo di Miami, sfiderà nella notte italiana proprio il suo idolo.

“È senza dubbio l’incontro che aspetto da tutta la vita. È un sogno che diventa realtà poter giocare contro di lui in un torneo di questo livello. E’ una manifestazione di alto livello, la semifinale di un Masters 1000 e poi contro il mio idolo. È un sogno”.

Shapovalov dichiara che preferisce non pensare di avere Roger davanti ai suoi occhi: “Userò gli occhiali da sole per non vederlo, per vedere un’altra persona dall’altra parte del campo” . scherza Denis.

“Proverò a fare le stesse cose che ho fatto durante la settimana, sono molto contento del modo in cui ho giocato. Cercherò di divertirmi e fare del mio meglio. Roger è un avversario molto difficile e sarà una partita molto complicata”.