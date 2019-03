Open Court: la velocità di Auger Aliassime (di Marco Mazzoni)

Stanotte gli appassionati di tennis sono andati a letto (…molto tardi) con la pancia piena dopo uno splendido match tra Shapovalov e Tsitsipas. Che partita!Un crescendo di colpi spettacolari e forti emozioni, culminato al fotofinish a favore di Denis. E’ stato curioso vedere stamattina le reazioni “social” di molti appassionati, con tanti ad esultare con frasi tipo “il futuro con questi due potrebbe essere non così malvagio…”. Vero, verissimo. I due giovani hanno immenso talento e personalità assai diverse, quindi la speranza che possa nascere un’intensa rivalità è tutt’altro che campata in aria. Tuttavia il 1000 di Miami ci sta proponendo anche un altro nome da copertina. No, non è il granitico Bautista Agut, capace per la seconda volta in stagione di rimontare e superare Djokovic (bravissimo!). Il vero personaggio è Felix Auger Aliassime. Il teenager canadese con i punti racimolati in questo torneo è ufficialmente entrato nel grande tennis, certo di un best ranking all’interno della top50.

Da tempo si parla di lui, in passato ho già analizzato il suo tennis e descritto il suo potenziale.Ha battuto vari record di precocità, mettendo il proprio nome in varie categorie. Sono solo dettagli. Questo ragazzo ha le carte in regola per andare a strappare record assoluti. Felix semplicemente è un predestinato: non nascono ogni lustro tennisti che riescono ad abbinare qualità fisiche e tecniche di questo livello. Oggi Auger Aliassime è già un tennista molto forte, ma l’aspetto più “spaventoso” è immaginarlo in prospettiva, nemmeno troppo lontana, quando avrà completato la crescita muscolare ed affinato le poche situazioni di gioco in cui ancora non eccelle. Se a questo abbiniamo un comportamento in campo esemplare, beh, stiamo parlando di un n.1, di un potenziale dominatore del tour.

Mi sono spinto un tantino avanti? Sì. Però il canadese è un tennista quasi perfetto per il tennis attuale. E’ difficile trovare un settore nel suo bagaglio tecnico, fisico e mentale che non si avvicini all’eccellenza. Auger Aliassime sa fare tutto piuttosto bene, non è appariscente come un Shapovalov o Tsitsipas, ma è molto ordinato in campo, scrupoloso, preciso, lucido e soprattutto veloce.

Infatti se mi chiedono quale sia la sua qualità peculiare, rispondo la velocità. L’ATP lo dichiara alto 193 cm, dato che pare reale. Non ricordo tennisti così alti e tanto veloci in campo; veloci e allo stesso tempo coordinati. Non ci sono oggi sul tour altri giocatori così rapidi con i piedi, veloci nel capire come andare a colpire ed eseguire ogni colpo da fondocampo con tanto ordine ed equilibrio. Se osservate Felix in scambio mentre la palla sta per arrivargli, noterete la sua incredibile abilità nel preparare il corpo al miglior impatto. Tanti piccoli passettini, saltelli, tutti tesi a portare il corpo nella posizione migliore per sparare accelerazioni precise. E mentre esegue l’apertura (sempre molto corta) non perde mai l’equilibrio, riuscendo a fare all’ultimo secondo l’aggiustamento ideale con i piedi. Con tanta velocità e coordinazione, è facile entrare nella palla con il miglior swing possibile, rilasciando la palla potente, veloce e precisa. La sua spinta, notevole, parte proprio dalla elasticità del suo corpo (è potente perché è elastico) e dall’equilibrio con cui accelera. Dritto o rovescio non fa differenza: da ogni lato riesce a trovare quasi sempre il miglior impatto, anche quando deve correre verso la palla. In questo è migliorato moltissimo, e l’ha fatto davvero in fretta. L’anno scorso era ancora troppo irruento, tendeva a “mangiarsi” la palla, finiva per anticipare troppo il movimento o scaricare eccessiva potenza con una rotazione esagerata. Adesso ha trovato un equilibrio quasi perfetto, grazie a cui non perde facilmente la misura, e riesce ad eseguire sia un pressing importante che procurarsi accelerazioni vincenti.

In quest’ultimo aspetto ha fatto un salto di qualità notevolissimo. Nel recente passato da tre quarti campo, o quando si trovava in una situazione di vantaggio, tendeva non prendere la giusta decisione, sparacchiando troppo forte o non riuscendo a trovare la misura per un attacco classico da seguire a rete. Quest’anno appena riesce a prendere possesso dello scambio resta lucido, spinge col dritto a cercare il vincente, spinge senza esagerare venendo a chiudere il punto di volo. Volee pratiche, non particolarmente spettacolari, ma assai efficaci. Tutto parte sempre dalla prontezza, dalla rapidità di piedi e di pensiero, nell’attenzione allo scambio e nella abilità del porsi nella miglior posizione per vincere il punto.

Felix si è completato tecnicamente, non ha una fase di gioco in cui è deficitario. Il dritto fila via veloce, ma anche quando lo copre col tospin non perde di lunghezza o precisione. Di rovescio entra nella palla pulito, con meno potenza ma ottima efficacia. Può migliorare in tutto, ad esempio nella tenuta col rovescio quando è messo sotto pressione da rivali molto potenti, e nella posizione in campo; ma in generale è già un tennista estremamente completo, efficiente, capace di passare da difesa ad attacco senza forzare. Deve sicuramente migliorare la percentuale di prime palle, ancora un po’ instabile, ma il colpo è tecnicamente già pronto a dargli grandi soddisfazioni; e pure con la seconda è capace di servire palle consistenti, non facile da aggredire per i rivali.

Parlando di un talento così importante ed allo stesso tempo di un giocatore così completo, è difficile non avventurarsi in previsioni eccezionali. Auger Aliassime è un tennista molto vicino alla completezza fisica e tecnica di un Djokovic, ma con una potenza superiore nel dritto, se paragonato al Novak ventenne. Inoltre il serbo prima di diventare dominante non serviva così bene e nemmeno era così pronto a venire a prendersi il punto in avanti in situazioni critiche; tuttavia Novak (sempre alla stessa età) era più forte in difesa, molto intenso e terribilmente efficace. Per diventare “un Djokovic” il canadese deve crescere nella sicurezza, nel mantenere al massimo il picco di prestazione e nel riuscire a tenere la freddezza per tirare la giocata al momento importante. Non poco… ma oltre a tutto il buono che abbiamo descritto, Auger Aliassime ha pure una testa da campione. Sereno, lucido, sembra non sbandare mai anche se corre vicino al limite. Riesce a far correre la sua “macchina” quasi al massimo, dando il colpetto col freno solo quando serve. Come un pilota di F1 che tira la zampata nel giro da qualifica, sentendo il limite della vettura senza superarlo.

Fisico, colpi, testa. Se Auger Aliassime non avrà infortuni e riuscirà a tenere a bada quel fastidio cardiaco che non sembra pericoloso, dovremo abituarci a commentare molte sue partite, e molte sue vittorie. Quando? Presto, molto presto. Del resto, è un predestinato…

Marco Mazzoni

@marcomazz