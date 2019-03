Da Miami: Arriva una grande sorpresa. Novak Djokovic eliminato negli ottavi di finale

Arriva una grande sorpresa nel torneo Masters 1000 di Miami.

Negli ottavi di finale Novak Djokovic si è fatto rimontare dallo spagnolo Roberto Bautista Agut che si è imposto con il risultato di 16 75 63.

Da segnalare che Djokovic sul 61, 5 pari ha avuto una palla break per togliere il servizio all’avversario ed andare a servire per il match ma il serbo non ha sfruttato l’occasione e poi si è fatto brekkare nel game successivo (ai vantaggi dal 30-0), perdendo la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set lo spagnolo sull’1 pari, 15-40, riusciva ad annullare due palle break e poi nel game successivo piazzava il break.

Reazione del serbo che controbrekkava immediatamente l’iberico che però sul 3 a 2 metteva a segno il break, risultato poi decisivo (a 15).

Lo spagnolo, avanti per 4 a 2, concedeva solo due punti nei restanti due turni di battuta chiudendo la partita per 6 a 3.