Masters 1000 Miami: Sorride Lorenzo Sonego. Out Thomas Fabbiano

Lorenzo Sonego approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Miami.

il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto per 64 63, in un’ora e 37 minuti, lo slovacco Martin Klizan, numero 48 Atp.

Al secondo turno Sonego sfiderà John Isner testa di serie n.7.

Out all’esordio Thomas Fabbiano. Il 29enne di San Giorgio Ionico, numero 90 del ranking mondiale, ha ceduto per 63 16 62, dopo oltre due ore ed un quarto di lotta, al bielorusso Ilya Ivashka, numero 110 Atp, nella prosecuzione del match di primo turno interrotto mercoledì dalla pioggia (sul punteggio di 64 0-3 40-40 per il 25enne di Minsk).

Masters Miami – Hard

1T Fabbiano – Ivashka (1-1) ore 17:30



ATP Miami Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 4 6 3 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 1 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1T Klizan – Sonego (0-0) 2 incontro dalle ore 16:00