Le sorelle Osaka ed il suo ex allenatore. Guai in vista?

L’ ex allenatore Christophe Jean, sostiene di aver firmato un contratto permanente, che prevedeva il pagamento del 20 per cento dei profitti raccolti da Naomi Osaka e sua sorella maggiore, Mari, in premi in denaro e sponsorizzazioni.

Secondo il sito web TMZ, il contratto è stato stipulato con il padre delle giocatrici giapponesi nel 2011, quando Naomi aveva 14 anni e Mari 15. La mancanza di capacità finanziaria per far fronte ai costi delle figlie avrebbe motivato la firma dell’accordo .

Alex Spiro, l’avvocato delle Osaka, afferma che la situazione è assurda. “Anche se non è una sorpresa che l’ascesa di Naomi avrebbe potuto portare ad un falso reclamo, questo contratto immaginario e idiota che Naomi non ha mai visto è del tutto ridicolo”.

Finora, la campionessa degli Us Open e Australian Open ha accumulato $ 10,8 milioni e sua sorella, 336 ° nella classifica mondiale, $ 58,000. Se il suo ex allenatore sarà in grado di dimostrare in tribunale le sue ragioni, riceverà almeno $ 2,16 milioni.