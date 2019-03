Roger Federer pronto per Miami: “I colpi ci sono, il corpo risponde bene”

Roger Federer parla dopo la sconfitta contro Dominic Thiem nella finale di Indian Wells.

“Non ho battuto come so fare e ho commesso qualche errore nella costruzione del punto. Lui è stato bravo ad approfittarne… Ha giocato un po’ meglio nei momenti importanti della partita. Ad ogni modo non sono molto deluso. È così che va. È frustrante ma mi è già successo tante volte in carriera e so come superare questa sensazione molto rapidamente».

“La prossima tappa è Miami. Mi sento bene e questo mi tiene di buon umore. È un privilegio lasciare un torneo in queste condizioni. Sono molto contento di ciò. Forse non mi brucia così tanto la sconfitta perché mi sento in forma. Come è successo in Australia. I colpi ci sono, il corpo risponde bene”.