La rivoluzione del circuito ITF: criticità, proposte e lati oscuri

di Claudia Franzé – Tennista Laureata in Economia Aziendale, in Business Management e in Scienze Motorie.

Abbiamo ricevuto da Claudia Franzé, presentata ai nostri lettori con una intervista del 22/9/2017, questo interessantissimo ed ampio contributo riguardante la recente riforma del circuito ITF. Ciascun addetto ai lavori ha una sua opinione in proposito, ma raramente abbiamo letto uno studio così dettagliato, che tiene conto di questi primi mesi di applicazione della riforma, scritto in itinere da una tennista (b.r. WTA 1028) che alla conoscenza sul campo accompagna una rara competenza tecnica sugli aspetti economici e manageriali di questa innovazione.

Si tratta delle posizioni espresse da un movimento critico che si raccoglie intorno alle pagine social Change ITF Rules e Players Vs ITF. Saremo lieti di ospitare altri pareri, anche difformi rispetto a quello che presentiamo oggi, in modo da contribuire alla migliore resa di questa riorganizzazione del circuito. (ADF)

Nel 2019 il circuito ITF ha subito un grande cambiamento per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo ranking e di un nuovo metodo di assegnazione dei punti, il format dei tornei e quindi il percorso da intraprendere per diventare giocatori professionisti; il tutto supportato dalla convinzione dell’ITF di poter raggiungere degli obiettivi che, come vedremo in seguito, si sono rivelati ancora troppo lontani e non coerenti con i cambiamenti proposti.

Ma prima analizziamo le criticità emerse in questi primi mesi in cui è stato applicato il nuovo regolamento:

1. L’introduzione del ranking ITF ha portato a una “riallocazione” dei giocatori: la conversione dei punti da ATP/WTA a ITF ha causato la perdita del ranking professionistico alla maggior parte dei giocatori (convertito in ranking ITF); se alla fine del 2018 il ranking professionistico comprendeva circa 2000 giocatori e 1250 giocatrici, attualmente comprende 750 giocatori e 850 giocatrici. Questo potrebbe non voler dire nulla, se non il fatto che ora è diventato più difficile (se non impossibile) ottenere tale ranking professionistico e anche solo poter giocare nei tornei da 15.000$ e vediamo perché.

2. La riduzione dei posti a disposizione nei tabelloni di qualificazioni: da 32-64-128 a 24, non supportata da un aumento bilanciato del numero dei tornei in calendario (è avvenuto il contrario) ha portato all’esclusione del 90% dei giocatori (quasi 12.000) che negli anni passati avevano preso parte ad almeno un evento professionistico.

ITF maschili – confronto tra primo trimestre 2018/2019

ITF femminili – confronto tra primo trimestre 2018/2019

[calcoli effettuati per ogni torneo: posti qualificazioni + posti tabellone (- 8 qualificati per il 2018) e (– 6 qualificati per il 2019)]

Prendendo in considerazione il solo mese di gennaio, i posti totali disponibili sono stati 1350 sia per gli uomini che per le donne (solo se ciascun giocatore avesse partecipato a un solo torneo nel mese, fatto inusuale per i professionisti); sembrerebbero grandi numeri, in realtà circa 3500 uomini e 2400 donne fanno parte del ranking ITF; senza dimenticare i giocatori junior, i giocatori di college americani e i giocatori che hanno il solo ranking nazionale, che fino a dicembre 2018 potevano almeno partecipare a tali tornei.

Questa impossibilità di competere ha pesanti conseguenze:

– Sui giocatori junior fuori dai top 100: in ogni caso non tutti i junior talentuosi giocano nel circuito per ragioni quali le ingenti spese e la scuola; ci vuole molta dedizione per raggiungere i top 100 e anche una scuola più flessibile (oppure online); coloro i quali sceglieranno un’altra strada, saranno penalizzati in futuro. Come è successo ad Axel Geller (argentino), numero 1 del mondo junior nel 2017 che ha giocato una stagione per la Stanford University negli Stati Uniti, di conseguenza il suo ranking è sceso fino a 1416 nel 2018, e nel 2019 non potrà entrare in nessun torneo: “se sei forte abbastanza vinci e vai avanti, ma il problema è quando non hai nemmeno la possibilità di entrare e poter giocare il torneo”. Bisogna anche tenere conto dell’ulteriore pressione che ci sarà sui giovani giocatori per raggiungere la top 100, senza dimenticare come questo sia uno dei primi fattori di mancanza di risultati e di abbandono agli inizi della carriera.

– Su tutti gli altri giocatori che siano agli inizi della propria carriera, o quelli che abbiano un ranking basso o che abbiano frequentato il college, oppure coloro i quali rientrino da un infortunio; oltre a quelli che provengano da paesi in via di sviluppo oppure che “escano” tardi (vedi Kevin Anderson e Malek Jaziri: non avevano un ranking alto da junior e hanno raggiunto il picco più avanti con l’età). Riguardo a questi ultimi, l’ITF dovrebbe tenerne conto poiché stiamo assistendo a un aumento dell’età media dei giocatori che raggiungono le prime 100 posizioni del mondo (27,6 anni per gli uomini; 24,8 anni per le donne). Inoltre, tutti i migliori giocatori al mondo, che oggi vediamo in tv, hanno ottenuto i loro punti professionistici proprio giocando questi tornei, dimostrando come tale “primo passo” sia indispensabile, ma oggi questa opportunità non esiste più;

– Sui giocatori che vogliano dedicarsi alla carriera di doppio: se non entrano nel tabellone di singolare (qualificazioni) nei tornei da 15.000$ non possono partecipare al torneo di doppio e quindi non inizieranno mai questa carriera;

– Sugli organizzatori dei tornei: riducendo sia la durata dei tornei da 10 a 7 giorni, sia il numero dei giocatori che possono competere, si stima per loro una perdita settimanale di migliaia di dollari (riferito ai tornei che si svolgono nei resort quali Antalya, Hammamet, Monastir, Tabarka, Sharm el Sheikh, Cairo, Heraklion). Diventerà insostenibile il vecchio modello di business che prevedeva l’organizzazione di 30 e più tornei consecutivi all’anno ( è da riconoscere che tale formula era favorevole ai giocatori);

– Sulle sponsorizzazioni: poiché i tornei da 15 e 25 mila $ non sono più considerati professionistici, nessuno sponsor vorrebbe promuovere la propria immagine in tornei dilettantistici, la situazione peggiora se si prendono in considerazione i paesi in via di sviluppo, dove gli investimenti sul tennis sono ancora più rari.

1. Il nuovo regolamento prevede per le qualificazioni di tutti i tornei ITF un supertiebreak ai 10 invece del terzo set, un primo passo verso la snaturazione del tennis. Inoltre gli organizzatori dei tornei, fanno svolgere le qualificazioni in un solo giorno costringendo a giocare doppi turni (se si pensa che alcuni tornei hanno introdotto le pre-qualificazioni con 3 turni da giocare), di fatto un torneo prima del vero torneo, dispendioso dal punto di vista fisico e mentale.

2. Con il nuovo metodo di assegnazione dei punti, si è assistito ad un enorme cambiamento soprattutto in campo maschile: se prima per prendere 1 punto ATP bastava superare un turno di main draw in un 15.000$ ora è necessaria una finale in un 25.000$ (!); ma dal 2020 nemmeno questi ultimi tornei offriranno punti ATP rendendo ancora più difficile il percorso di ogni giocatore che vorrà accedere al circuito professionistico (aggiungendo ulteriori spese).

Ora analizziamo il (non) raggiungimento degli obiettivi che si era prefissata l’ITF introducendo le nuove regole:

1. Aiutare più giocatori a raggiungere il break even point: non raggiunto. Nessun giocatore guadagna di più a questo livello, il prize money è rimasto invariato così come i posti nei tabelloni principali;

2. Diminuire i costi per i giocatori dell’entry level: non raggiunto. Il circuito è ancora globale così come il ranking, le spese per giocare a questo livello sono le stesse degli anni precedenti, con l’aggiunta della tassa di iscrizione di 40$ per tutti i giocatori del main draw (tassa già pagata dalle giocatrici da diversi anni).

3. Offrire un percorso migliore e più equo per la carriera professionistica: non raggiunto. Ad eccezione dei top 100 junior, è più difficile per i giovani giocatori di talento riuscire ad entrare nel sistema e scalare il ranking;

4. Ridurre le possibilità di corruzione: non raggiunto. L’ITF continuerà a vendere i dati delle partite a Sportradar fino al 2021. I giocatori spendono ogni anno almeno 20-40 mila € (di più se si viaggia con il coach) e rimane in teoria aperta la porta della tentazione al match fixing. Tuttavia, se l’ITF stoppasse la vendita di tali dati, è probabile che il numero dei tornei diminuirebbe drasticamente, in quanto tali vendite coprono il 30% dei costi dei tornei.

5. Ridurre il numero dei giocatori professionisti: raggiunto. Ma a quale prezzo?

Punti bui

– Quanti giocatori si stima progrediranno effettivamente dal transition tour ai challengers? L’ITF non ha una risposta perché non ha effettuato nessuna pre-valutazione

– Come si gestirà la transizione dei giocatori di college in termini di punti e ranking?

Per far fronte a queste criticità e cercare un dialogo con l’ITF, sono stati creati due gruppi Facebook (Change ITF Rules e Players Vs ITF), un profilo Instagram (@PlayersVsITF), è stata lanciata una petizione (dalla tennista canadese Maria Patrascu) che fino ad oggi ha raggiunto più di 8.000 firme. Maria ha avuto l’opportunità di parlare telefonicamente con l’ITF, la quale si è soffermata su questi tre punti:

– Le nuove regole sono un grande esperimento.

– ATP e WTA non sono interessati ai giocatori di basso ranking.

– La ITF sta cercando di fare il proprio meglio per migliorare la situazione.

Inoltre la tennista croata Ana Vrljic (ex top 200 WTA di singolo e doppio) ha scritto una lettera all’ITF e per ora ha raggiunto 450 firme.

Stanno dimostrando anche il loro supporto personaggi salienti del mondo del tennis, quali Sven Groeneveld (ex headcoach della Federazione Svizzera e di Maria Sharapova), Dirk Hordoff (vicepresidente della Federazione Tedesca), Dave Miley (ex direttore esecutivo della sezione Tennis Development dell’ITF).

Sembrerebbe che i top players non diano il loro supporto in quanto, prima degli Australian Open 2019, gli è stato comunicato dall’ATP di non farsi coinvolgere dalle proteste contro le nuove regole ITF; altri ancora sono d’accordo con le nuove regole.

Le proposte

– Considerare la creazione di transition tours regionali (uno in America, uno in Europa/Africa, uno in Asia); alla fine dell’anno fornire wild cards ai migliori giocatori per i tornei maggiori. Questo meccanismo funziona bene nel golf e attrae molti sponsor regionali, creando opportunità per molti golfisti di vivere degnamente.

– Per ovviare al problema della presenza di troppi giocatori professionistici, che non guadagnano abbastanza denaro, si potrebbe pensare a un main draw per i 15.000$ da 16 giocatori, con un aumento del montepremi per i migliori di ogni torneo e la riduzione della durata del main draw a 4 giorni (quindi meno costi per gli organizzatori e i giocatori) con un tabellone di qualificazioni da 32 giocatori. Dunque meno giocatori prenderebbero parte al circuito professionistico (il 50% in meno) e otterrebbero punti, in questo modo i migliori giocando 4-6 giorni al mese guadagnerebbero il triplo.

– Applicare al sistema maschile lo stesso meccanismo del sistema femminile, ovvero l’ottenimento di almeno 3 punti in 3 tornei diversi (o 9 in un unico torneo) per avere ranking ATP; la riduzione del main draw a 16 giocatori (con un aumento del prize money), l’ampliamento delle qualificazioni a 64-128 giocatori.

– Aumentare il numero dei tornei e organizzare un calendario meglio distribuito applicando la formula dei 15mila $ consecutivi nello stesso luogo anche ai 25mila $.

– Limitare la partecipazione ai tornei in base a fasce di ranking.

– Chiedere aiuto e supporto alle federazioni nazionali come è successo in Germania e Austria;

– Introdurre una rappresentativa dei giocatori nel Board dell’ITF.

Proposte a breve termine

– Ampliare le qualificazioni a 64 (nei 15 e 25 mila $).

– Ampliare le qualificazioni a 16 (nei Challengers).

Resta la domanda di fondo: perché l’ITF ha voluto rivoluzionare tutto il circuito? Alcune risposte le troviamo nelle email scambiate tra la ITF ed Enrique Guldberg (fondatore e direttore della Elite Tennis Academy in Spagna). Una di queste riguarda la riduzione del tabellone di qualificazioni, che avrebbe come fondamento una questione di integrità riguardo a potenziali match fixing, a causa della sovrapposizione dei tornei (le qualificazioni in contemporanea alle semifinali e finali).

Qui entriamo nel lato oscuro di tutta la situazione: l’ITF nel 2015 ha rinnovato il contratto con Sportradar (multinazionale specializzata nell’analisi e nella fornitura di dati statistici sportivi ai bookmaker e agli altri operatori dell’industria delle scommesse) di altri 5 anni (2017-2021) del valore di 70 milioni di dollari. Questo vuol dire che l’ITF vende tutti i dati delle partite che si giocano nel proprio circuito (circa 60.000 all’anno) in cambio di ingenti somme di denaro. (Per avere un’idea della grandezza del mercato: il valore del mercato mondiale delle scommesse sul tennis è stimato in 1.27 miliardi di $, mentre quello delle scommesse online in 920 milioni di $).

Il tutto inizia nel 2011, quando il Board dell’ITF esprime la sua preoccupazione riguardo l’aumento dei courtsiders (persone a bordo campo che forniscono dati non ufficiali sulle partite) e di altri raccoglitori di dati live non ufficiali, e di conseguenza la volontà di regolarizzare e stabilire un controllo su tali dati e assicurarsi un ritorno economico dalla loro commercializzazione.

Ha preparato quindi un Report contenente diversi argomenti (quali una panoramica del mercato dei dati sportivi e le opportunità in quel mercato per il tennis, la raccolta e l’utilizzo dei dati ITF, i rischi operativi, gli sviluppi legali e i problemi di proprietà) da presentare alla Tennis Integrity Unit, che attraverso un Panel di esperti, ha valutato la proposta, riscontrando una mancanza di una sezione specifica riguardante i rischi di integrità.

La TIU, tuttavia, ha affermato che non ci fosse nessun motivo di integrità per vietare all’ITF di fornire dati agli operatori legali di scommesse e di non osservare alcun beneficio positivo dall’esistenza di un mercato non ufficiale.

L’ITF firma il primo accordo con Sportradar nel 2012 e lo rinnova nel 2015.

Questo accordo ha concesso a Sportradar il diritto esclusivo, tra le altre cose, di fornire dati ufficiali sui live scores agli operatori di scommesse e ad altri clienti del settore nei paesi in cui il gioco d’azzardo è lecito.

Nel corso del tempo il Panel ha riscontrato alcune criticità da parte dell’ITF nel modo di gestire questo mercato della vendita dei dati e delle scommesse, suggerendo di cessare tali vendite per questi motivi:

– l’ITF non ha affrontato adeguatamente il problema dei rischi per l’integrità e dei rischi operativi;

– non ha consultato il Panel riguardo alle potenziali ramificazioni e conseguenze derivanti dalla vendita di dati ufficiali sui live scores;

– il processo attraverso il quale l’ITF ha deciso di vendere i dati ufficiali sui live scores è inadeguato, soprattutto se confrontato con quello di ATP/WTA;

– non sono state effettuata analisi approfondite sul reale impatto dello scouting e della crescita dei courtsiders (non ci sono prove empiriche riguardo alla diffusione di scommesse e alla raccolta non ufficiale di dati nemmeno prima ancora dell’accordo del 2012);

– l’ITF non ha tenuto conto a sufficienza del potenziale impatto che la vendita dei dati dei live scores ufficiali avrebbe avuto sul più basso livello professionistico, vale a dire la proliferazione del gioco d’azzardo e del lavoro della TIU.

Alla luce della mancata considerazione di tali questioni essenziali, il Panel ritiene che l’ITF non abbia affrontato i vantaggi e i rischi di tale sfruttamento dei dati in modo ponderato e completo, non consultando la TIU, cosa che avrebbe dovuto fare.

L’ITF si difende dichiarando che nel fornire un’unica fonte regolamentata di dati sui live scores, ha scoraggiato i courtsiders e fornito un meccanismo tramite il quale potesse monitorare e rafforzare la protezione dell’integrità.

Ha giustificato tale accordo come segue:

– le vendite di dati live ufficiali generano un flusso di entrate sempre più prezioso: l’80% delle entrate derivanti dai suoi accordi su tali vendite è stato o sarà distribuito (?) alle federazioni nazionali per essere reinvestite nello sport. A questo proposito l’ITF considera queste entrate importanti per la sostenibilità a lungo termine e lo sviluppo del gioco amatoriale e professionale.

– Protegge l’integrità dello sport evitando la proliferazione di mercati non regolamentati.

– Sostiene che non avrebbe potuto sapere che la vendita di dati ufficiali sui live scores per migliaia di partite avrebbe aumentato in modo significativo il carico di lavoro della TIU.

Il Panel ha raccomandato all’ITF di interrompere tutte le vendite di dati live dei livelli più bassi del tennis attualmente professionistico (15k$ e 25k$ nel 2018).

In realtà sappiamo come è andata, suscitando dubbi, proteste e teorie controverse: alcuni credono che l’idea di fondo dell’ITF sia quella di controllare il proprio sistema di classifiche riducendo allo stesso tempo l’esposizione al fenomeno di match fixing, riducendo il numero totale dei giocatori professionisti e alleggerendo il compito della TIU di sorveglianza dei potenziali “criminali”.

Qui si apre un altro mondo (sommerso) dove opinioni divergenti si scontrano, ma tutto alla fine sembra essere mosso dal solito movente, ovvero il guadagno.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, consultare: “Independent Review of Integrity in Tennis” (ed. 2018), FTI Consulting.

