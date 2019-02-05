Italiani in Campo (ATP-Challenger-WTA): 06 Febbario 2019
ATP 250 Sofia – Indoor
2T Khachanov – Berrettini (0-0) 2 incontro dalle ore 17:00
1T Fucsovics – Seppi (1-1) 2 incontro dalle ore 11:00
ATP 250 Montpellier – Indoor
1T Ivashka – Fabbiano (0-1) ore 12:00
ATP 250 Cordoba – Terra
2T Londero – Sonego (0-0) ore 15:00
1T Jarry/Lorenzi – Jebavy/Molteni (0-0) 2 incontro dalle ore 15:00
Challenger Chennai – Cemento
2T Mager – Altamirano (0-0) ore 05:30
Challenger Budapest – Indoor
2T Marcora – Barrere (0-1) 2 incontro dalle ore 10:00
1T Borsos/Nagy – Baldi/Margaroli (0-0) 2 incontro dalle ore 16:30
1T Janvier/Vervoort – Bonadio/Heller (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00
TAG: Italiani in campo
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