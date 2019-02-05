Italiani in Campo Copertina

Italiani in Campo (ATP-Challenger-WTA): 06 Febbario 2019

05/02/2019 23:15 Nessun commento
Andreas Seppi classe 1984
Andreas Seppi classe 1984

BUL ATP 250 Sofia – Indoor
2T Khachanov RUS – Berrettini ITA (0-0) 2 incontro dalle ore 17:00
1T Fucsovics HUN – Seppi ITA (1-1) 2 incontro dalle ore 11:00

FRA ATP 250 Montpellier – Indoor
1T Ivashka BLR – Fabbiano ITA (0-1) ore 12:00

ARG ATP 250 Cordoba – Terra
2T Londero ARG – Sonego ITA (0-0) ore 15:00
1T Jarry/Lorenzi CHI ITA – Jebavy/Molteni CZE ARG (0-0) 2 incontro dalle ore 15:00

IND Challenger Chennai – Cemento
2T Mager ITA – Altamirano USA (0-0) ore 05:30

HUN Challenger Budapest – Indoor
2T Marcora ITA – Barrere FRA (0-1) 2 incontro dalle ore 10:00
1T Borsos/Nagy HUN HUN – Baldi/Margaroli ITA SUI (0-0) 2 incontro dalle ore 16:30
1T Janvier/Vervoort FRA NED – Bonadio/Heller ITA GER (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00

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