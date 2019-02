Davis Cup: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo il successo sull’India. Seppi “E’ bello essere qualificati per le Finali di Madrid, certo l’appuntamento sarà a fine anno, ma intanto ci godiamo questo successo, poi si vedrà…”. Barazzutti “Devo dire bravi anche a tutti i ragazzi, pure quelli che non sono stati schierati”

Seppi : “Era un match importante e abbiamo centrato una bella vittoria di squadra. Devo riconoscere che ho giocato una partita solida dall’inizio alla fine, come del resto mi era accaduto anche venerdì nella prima giornata. Non sono certo il più giovane, ma ho dalla mia l’esperienza e soprattutto mi sento bene fisicamente: ho cominciato in maniera positiva la stagione, con buone sensazioni e risultati che mi danno fiducia. E’ bello essere qualificati per le Finali di Madrid, certo l’appuntamento sarà a fine anno, ma intanto ci godiamo questo successo, poi si vedrà….

E’ vero, mi sento sempre a mio agio su questa superficie, che mi diverte: la palla rimbalza bassa e non mi dispiace, visto che riesco a colpirla a un’altezza giusta. Ambizioni per le Finali? Negli ultimi anni la Davis è sempre stato un nostro obiettivo, anche se poi per vari motivi è difficile arrivare in fondo. Di sicuro adesso possiamo contare su una buonissima squadra, che sa adattarsi a ogni tipo di superficie e di condizione. Vedremo allora in che modo arriveremo a Madrid a metà novembre”.

Barazzutti : “Preoccupato dopo il doppio? Più che altro dispiaciuto per come è andata, eravamo sopra di un break al terzo e si poteva vincere quella partita per come stavamo giocandola. Non c’è comunque stato troppo tempo per preoccuparsi, visto che Seppi ha disputato un match impeccabile, da grande giocatore, non lasciando la benché minima chance all’avversario. Nonostante le difficoltà e la superficie che può livellare le cose, alla fine i valori sono emersi: eravamo superiori come squadra e l’abbiamo confermato sul campo. Oltre a un veterano come Seppi che ha dato risposte importanti su quello che è ancora il suo grado di competitività e affidabilità, dobbiamo fare i complimenti a Berrettini per come ha saputo esordire in Davis: Matteo sarà un protagonista anche in futuro.

Devo dire bravi anche a tutti i ragazzi, pure quelli che non sono stati schierati in questo caso, per come si sono allenati sempre con grande professionalità e hanno saputo fare gruppo in maniera ottimale in questa settimana. E un grazie lo merita pure lo staff medico che ci ha permesso di affrontare questa trasferta senza alcun problema.

Ho cercato di fare del mio meglio, come sempre, nelle scelte, nella gestione della squadra e a bordo campo durante i match. Ma i protagonisti di questo successo sono i giocatori”, conclude Barazzutti con un sorriso”.