Rafael Nadal e la prima volta senza vincere un set in una finale Slam

La finale dell’Australian Open di ieri rimane, inevitabilmente, a tenere banco anche oggi con le analisi post torneo.

Rafa Nadal, che non è stato mai in partita contro Novak Djokovic, ha incassato la sconfitta più netta della sua carriera nelle finali dei tornei del Grand Slam.

Per la prima volta lo spagnolo non ha vinto alcun set in un decisivo incontro per il titolo Slam, rivelando ulteriormente la capacità di Djokovic di aver totalmente dominato il campione spagnolo.

Durante la sua carriera, lo spagnolo ha giocato ben 25 finali Slam.