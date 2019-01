Challenger Quimper: Il Tabellone Principale. Diversi azzurri al via

(1) Hurkacz, Hubert vs Bye

Vatutin, Alexey vs Benchetrit, Elliot

Hemery , Calvin vs (WC) Furness, Evan

Bye vs (15) Barrere, Gregoire

(10) Zopp, Jurgen vs Bye

(ITF) Barranco Cosano, Javier vs De Schepper, Kenny

(WC) Cornut-Chauvinc, Antoine vs Qualifier

Bye vs (7) Menendez-Maceiras, Adrian

(3) Granollers, Marcel vs Bye

Kotov, Pavel vs Kolar, Zdenek

Bourgue, Mathias vs Ortega-Olmedo, Roberto

Bye vs (14) Gerasimov, Egor

(12) Caruso, Salvatore vs Bye

Brands, Daniel vs (WC) Gaston, Hugo

de Bakker, Thiemo vs (ITF) Karatsev, Aslan

Bye vs (6) Bachinger, Matthias

(5) Halys, Quentin vs Bye

(WC) Bittoun Kouzmine, Constantin vs Evans, Daniel

(WC) Darcis, Steve vs Masur, Daniel

Bye vs (9) Lestienne, Constant

(13) Moraing, Mats vs Bye

Janvier, Maxime vs Muller, Alexandre

Qualifier vs (ITF) Safiullin, Roman

Bye vs (4) Berankis, Ricardas

(8) Stakhovsky, Sergiy vs Bye

Donati, Matteo vs Miedler, Lucas

Gimeno-Traver, Daniel vs Kamke, Tobias

Bye vs (11) Hoang, Antoine

(16) Baldi, Filippo vs Bye

Otte, Oscar vs Zapata Miralles, Bernabe

(ITF) Brancaccio, Raul vs Taberner, Carlos

Bye vs (2) Humbert, Ugo