Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 9. Rafael Nadal domina. Continua la favola di Danielle Collins

Mai oltre un primo turno in un torneo del Grande Slam, nessun titolo vinto in carriera e, fino a quest’anno, non era mai nemmeno entrata nel tabellone principale degli Australian Open. Nonostante queste premesse Danielle Collins (WTA 35) ha deciso di stupire tutti e andare a staccare il biglietto per le semifinali a Melbourne, grazie al successo in rimonta sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova (44) per 2-6 7-5 6-1.

Rafael Nadal domina ed approda in semifinale.

Lo spagnolo ha strapazzato Frances Tiafoe sotto un pesante 6-3 6-4 6-2 in 1h45′. La sfida tra l’iberico e il giovane americano è stata assolutamente a senso unico, con il numero due al mondo che ha piazzato un break sempre in entrata di set, lasciando così l’avversario senza scampo.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – Quarti di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

W. Ferreira / G. Ivanisevic vs M. Bahrami / M. Philippoussis



GS Australian Open W. Ferreira / G. Ivanisevic W. Ferreira / G. Ivanisevic 0 1 4 3 M. Bahrami / M. Philippoussis • M. Bahrami / M. Philippoussis 0 4 2 4 Vincitore: M. Bahrami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Bahrami / M. Philippoussis 3-4 M. Bahrami / M. Philippoussis 1-0 2-0 4-0 4-1 3-3 → 3-4 M. Bahrami / M. Philippoussis 15-0 40-15 3-2 → 3-3 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Bahrami / M. Philippoussis 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Bahrami / M. Philippoussis 15-40 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 M. Bahrami / M. Philippoussis 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 0-15 15-30 30-30 30-40 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 40-15 1-0 2-0 4-0 4-1 4-2 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Bahrami / M. Philippoussis 30-40 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Bahrami / M. Philippoussis 30-40 40-40 1-0 → 1-1 W. Ferreira / G. Ivanisevic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-40 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 0-15 15-30 30-30 30-40 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 40-15 1-0 2-0 4-0 4-1 1-4 M. Bahrami / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 W. Ferreira / G. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Bahrami / M. Philippoussis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 W. Ferreira / G. Ivanisevic 40-30 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Bahrami / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(22) R. Bautista Agut vs (14) S. Tsitsipas (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open R. Bautista Agut [22] R. Bautista Agut [22] 5 6 4 6 S. Tsitsipas [14] S. Tsitsipas [14] 7 4 6 7 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas A-40 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 30-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Pavlyuchenkova vs D. Collins (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



GS Australian Open A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 6 5 1 D. Collins D. Collins 2 7 6 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Collins 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-5 → 1-5 D. Collins 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Collins 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Pavlyuchenkova 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Pavlyuchenkova 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Collins 40-A 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 5-2 → 6-2 D. Collins 0-40 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(8) P. Kvitova vs (15) A. Barty



GS Australian Open P. Kvitova [8] P. Kvitova [8] 6 6 A. Barty A. Barty 1 4 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 P. Kvitova 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Barty 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-40 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Barty 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 P. Kvitova 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Barty 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs (2) R. Nadal



GS Australian Open F. Tiafoe F. Tiafoe 3 4 2 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Nadal 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-40 0-15 15-15 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Nadal 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs S. Stosur / S. Zhang



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 6 6 S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 7 7 Vincitore: S. Stosur / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Stosur / S. Zhang 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Stosur / S. Zhang 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

L. Mayer / J. Sousa vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus



GS Australian Open L. Mayer / J. Sousa L. Mayer / J. Sousa 6 7 R. Klaasen / M. Venus [6] R. Klaasen / M. Venus [6] 4 6 Vincitore: L. Mayer / J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 0*-0 6-6 → 7-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Mayer / J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 30-40 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Klaasen / M. Venus A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Mayer / J. Sousa 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

J. Bjorkman / T. Johansson vs M. Chang / J. Eltingh



GS Australian Open J. Bjorkman / T. Johansson • J. Bjorkman / T. Johansson 0 4 4 M. Chang / J. Eltingh M. Chang / J. Eltingh 0 2 3 Vincitore: J. Bjorkman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Bjorkman / T. Johansson 4-3 J. Bjorkman / T. Johansson 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 ace 3-3 → 4-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Chang / J. Eltingh 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Chang / J. Eltingh 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Bjorkman / T. Johansson 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 0-1 → 1-1 M. Chang / J. Eltingh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 J. Bjorkman / T. Johansson 0-15 0-30 0-40 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 30-0 40-0 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 4-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 M. Chang / J. Eltingh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Bjorkman / T. Johansson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Chang / J. Eltingh 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Bjorkman / T. Johansson 40-40 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Chang / J. Eltingh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs J. Brady / A. Riske



GS Australian Open H. Chan / L. Chan H. Chan / L. Chan 3 6 J. Brady / A. Riske J. Brady / A. Riske 6 7 Vincitore: J. Brady / A. Riske Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 40-30* 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Brady / A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Brady / A. Riske 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Brady / A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Brady / A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Brady / A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Brady / A. Riske 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady / A. Riske 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Chan / L. Chan 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Brady / A. Riske 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Brady / A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Brady / A. Riske 15-40 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Brady / A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(9) R. Atawo / (9) K. Srebotnik vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open R. Atawo / K. Srebotnik [9] R. Atawo / K. Srebotnik [9] 4 5 T. Babos / K. Mladenovic T. Babos / K. Mladenovic 6 7 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Atawo / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Atawo / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Atawo / K. Srebotnik 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Atawo / K. Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

(1) G. Dabrowski / (1) M. Pavic vs H. Chan / J. Rojer



GS Australian Open G. Dabrowski / M. Pavic [1] G. Dabrowski / M. Pavic [1] 6 6 H. Chan / J. Rojer H. Chan / J. Rojer 4 3 Vincitore: G. Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 H. Chan / J. Rojer 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Chan / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 ace 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 H. Chan / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Chan / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Chan / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Chan / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 5-4 → 6-4 G. Dabrowski / M. Pavic 0-40 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-3 → 5-4 H. Chan / J. Rojer 15-30 30-0 40-0 5-2 → 5-3 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Chan / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / M. Pavic 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Chan / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 H. Chan / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Babos / M. Fucsovics vs (2) N. Melichar / (2) B. Soares



GS Australian Open T. Babos / M. Fucsovics T. Babos / M. Fucsovics 3 2 N. Melichar / B. Soares [4] N. Melichar / B. Soares [4] 6 6 Vincitore: N. Melichar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Melichar / B. Soares 30-30 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Melichar / B. Soares 0-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 N. Melichar / B. Soares 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Melichar / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Melichar / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Babos / M. Fucsovics 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Melichar / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Melichar / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Babos / M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Melichar / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Babos / M. Fucsovics 30-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 N. Melichar / B. Soares 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 T. Babos / M. Fucsovics 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-1 → 0-2 N. Melichar / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / M. Navratilova vs M. Fernandez / B. Schett



GS Australian Open D. Hantuchova / M. Navratilova D. Hantuchova / M. Navratilova 0 4 4 M. Fernandez / B. Schett • M. Fernandez / B. Schett 0 3 1 Vincitore: D. Hantuchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Fernandez / B. Schett 4-1 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Fernandez / B. Schett 15-0 30-15 3-0 → 3-1 D. Hantuchova / M. Navratilova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Fernandez / B. Schett 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Hantuchova / M. Navratilova 4-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 M. Fernandez / B. Schett 0-4 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 0-30 0-40 15-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 D. Hantuchova / M. Navratilova 0-1 1-0 2-0 3-0 4-0 3-3 → 4-3 D. Hantuchova / M. Navratilova 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Fernandez / B. Schett 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 D. Hantuchova / M. Navratilova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 M. Fernandez / B. Schett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 D. Hantuchova / M. Navratilova 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Fernandez / B. Schett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

B. Strycova / M. Vondrousova vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open B. Strycova / M. Vondrousova [32] B. Strycova / M. Vondrousova [32] 6 6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez A. Klepac / M. Martinez Sanchez 4 4 Vincitore: B. Strycova / M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 B. Strycova / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Strycova / M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Strycova / M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Strycova / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(3) B. Krejcikova / (3) R. Ram vs (WC) I. Swiatek / (WC) L. Kubot



GS Australian Open B. Krejcikova / R. Ram [1] B. Krejcikova / R. Ram [1] 0 6 4 1 I. Swiatek / L. Kubot • I. Swiatek / L. Kubot 0 3 6 0 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Swiatek / L. Kubot 5-9 1-0 I. Swiatek / L. Kubot 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 5-8 5-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Krejcikova / R. Ram 40-40 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Swiatek / L. Kubot 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-5 → 3-5 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Swiatek / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / R. Ram 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Swiatek / L. Kubot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 15-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Swiatek / L. Kubot 40-0 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Krejcikova / R. Ram 0-15 0-30 df 2-1 → 2-2 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / R. Ram 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 I. Swiatek / L. Kubot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

(WC) S. Stosur / (WC) L. Paes vs (5) A. Groenefeld / (5) R. Farah