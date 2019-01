Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 21 gennaio)

Tantissimi italiani saranno impegnati, a partire da lunedì 21 gennaio, nei vari tornei Juniores sparsi in giro per il mondo: solo un azzurro sarà al via nel G1 di Barranquilla (Colombia), trattasi di Flavio Cobolli che è ammesso direttamente al tabellone principale.

Copa Barranquilla (Colombia – G1 – Cemento outdoor)

MD: Flavio Cobolli

ITF Junior FTT 1 (Tunisia – G2 – Cemento outdoor)

MD: Fausto Tabacco

Viccourt Cup (Ucraina – G2 – Cemento indoor)

Q: Alberto Orso

MD: Lorenzo Rottoli, Andrea Fiorentini

ITF East African 18 & Under Junior Circuit 2019 (Kenya – G4 – Terra outdoor)

Q: Guelfo Baldovinetti, Gianni Biagianti, Luca Fardelli, Francesco Castellano

MD: Luca Castagnola

Smash Academy ITF Junior Tournament (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Filippo Di Perna, Emanuele Rotella, Matteo Gigante, Matteo Maggipinto, Alessandro Spadola, Leone De Angelis, Matteo Da Ros, Luca Fe D’Ostiani, Roberto Rombola, Francesco Bisceglie, Gabriele Bombara, Alessandro Palma

MD: Paolo Rosati

Siroki Brijeg Open 2 (Bosnia-Herzegovina – G5 – Carpet indoor)

Q: Federico Salomone

MD: Giovanni Peruffo

Marshall Open in Honor of Benny Schwartz (Israele – G5 – Cemento outdoor)

Q: Lorenzo Vincenti

DKS ITF Juniors 2019 (India – G2 – Terra outdoor)

MD: Federica Sacco

ITF Junior FTT 1 (Tunisia – G2 – Cemento outdoor)

MD: Melania Delai

Viccourt Cup (Ucraina – G2 – Cemento indoor)

MD: Matilde Mariani, Sara Ziodato

ITF East African 18 & Under Junior Circuit 2019 (Kenya – G4 – Terra outdoor)

MD: Anita Bertoloni, Greta Schieroni

I. CLTK CUP 2019 (Repubblica Ceca – G4 – Cemento indoor)

Q: Laura Mair

MD: Matilde Paoletti, Asia Serafini

Marshall Open in Honor of Benny Schwartz (Israele – G5 – Cemento outdoor)

Q: Emma Boggiali, Elisa Andrea Camerano, Chiara Fornasieri

Siroki Brijeg Open 2 (Bosnia-Herzegovina – G5 – Carpet indoor)

Q: Sharon Farcomeni, Giulia Costantini Melchiorri, Elena Raffaeta, Carlotta Moccia, Camilla Raggi

Heiveld Junior Indoor Open (Belgio – G5 – Cemento indoor)

Q: Silvia Alysia Pomarolli

Smash Academy ITF Junior Tournament (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Lavinia Rojas Beccaglia, Emma Valletta, Greta Borsoi, Fabrizia Cambria

MD: Sofia Colavita, Francesca Petracchi, Maya Ceccarini, Giulia Martinelli, Virginia Ferrara, Chiara Rojas Beccaglia, Beatrice Piras, Georgia Pedone, Denise Valente, Annagiulia Danese, Arianna Iannone, Giorgia Cancellieri, Letizia Migani, Milena Jevtovic