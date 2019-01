Australian Open, doppio femminile: il tabellone principale, non ci sono italiane

E’ stato pubblicato il tabellone principale del doppio femminile degli Australian Open 2019. Non ci saranno giocatrici italiane ai nastri di partenza.

Le prime favorite del seeding sono Krejcikova/Siniakova che inaugureranno il loro cammino contro Bogdan/Rodionova. Nello stesso spot è presente l’inedita coppia formata da Elise Mertens e Aryna Sabalenka, due giocatrici da tenere d’occhio anche per quanto concerne il torneo di singolare.

MAIN DRAW

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs A. Bogdan / An. Rodionova

A. Krunic / S. Zheng vs M. Adamczak / J. Moore

V. Kudermetova / S. Santamaria vs B. Bencic / D. Vekic

E. Mertens / A. Sabalenka vs (15) B. Mattek-Sands / (15) D. Schuurs

(10) I. Begu / (10) M. Buzarnescu vs (WC) L. Cabrera / (WC) J. Fourlis

A. Cornet / P. Martic vs M. Linette / A. Tomljanovic

V. Kuzmova / M. Rybarikova vs S. Stosur / S. Zhang

B. Pera / R. Peterson vs (8) S. Hsieh / (8) A. Spears

(3) G. Dabrowski / (3) Y. Xu vs B. Strycova / M. Vondrousova

D. Jakupovic / I. Khromacheva vs Z. Diyas / Y. Putintseva

D. Kasatkina / M. Zanevska vs (WC) A. Bai / (WC) Z. Hives

N. Hibino / D. Krawczyk vs (14) M. Kato / (14) M. Ninomiya

(12) A. Groenefeld / (12) V. King vs S. Aoyama / L. Marozava

(WC) K. Chang / (WC) C. Hsu vs K. Christian / A. Muhammad

S. Cirstea / J. Ostapenko vs Y. Duan / V. Lapko

(WC) D. Aiava / (WC) N. Bains vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs (WC) E. Perez / (WC) Ar. Rodionova

P. Parmentier / M. Sakkari vs X. Jiang / Q. Wang

A. Guarachi / A. Van Uytvanck vs A. Sasnovich / T. Townsend

A. Petkovic / M. Puig vs (11) E. Hozumi / (11) A. Rosolska

(16) S. Peng / (16) Z. Yang vs V. Azarenka / A. Barty

(WC) A. Sharma / (WC) I. Wallace vs J. Brady / A. Riske

N. Kichenok / Y. Wang vs O. Kalashnikova / D. Yastremska

T. Maria / H. Watson vs (4) N. Melichar / (4) K. Peschke

(6) L. Hradecka / (6) E. Makarova vs M. Barthel / S. Kenin

I. Bara / M. Niculescu vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja

A. Panova / L. Siegemund vs M. Gasparyan / D. Gavrilova

A. Anisimova / D. Collins vs (9) R. Atawo / (9) K. Srebotnik

(13) K. Flipkens / (13) J. Larsson vs T. Bacsinszky / V. Zvonareva

(WC) K. Birrell / (WC) P. Hon vs H. Dart / A. Kontaveit

A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova vs X. Han / D. Jurak

R. Olaru / G. Voskoboeva vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

Lorenzo Carini