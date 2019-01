Kooyong Classic 2019, risultati Day 2: Tomic vince il derby con Kyrgios, ok Cilic

È andata in archivio la seconda giornata di gare al Kooyong Classic 2019, classico torneo d’esibizione che anticipa il via ufficiale degli Australian Open. Sono quattro gli incontri che si sono disputati in quel di Melbourne, tre singolari maschili ed un singolare femminile.

Marin Cilic ha vinto una vera e propria battaglia con Kevin Anderson (15-13 al terzo set, giocato con la formula del supertiebreak), mentre Bernard Tomic ha superato col punteggio di 6-3 6-4 il connazionale Nick Kyrgios in quello che era l’incontro più atteso. Vittoria, in tre parziali, per Marc Polmans che ha sconfitto Alexei Popyrin per 14-12 al set decisivo; l’incontro femminile ha visto uscire vincitrice la cinese Shuai Peng su Ajla Tomljanovic (in campo al posto dell’infortunata Anisimova) per 6-3 6-4.

RISULTATI DAY 2 – KOOYONG CLASSIC 2019:

Marin Cilic (CRO) b. Kevin Anderson (RSA) 6-3 4-6 15-13

Bernard Tomic (AUS) b. Nick Kyrgios (AUS) 6-3 6-4

Marc Polmans (AUS) b. Alexei Popyrin (AUS) 4-6 6-1 14-12

Shuai Peng (CHI) b. Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3 6-4