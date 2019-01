WTA Hobart: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA Hobart International | Cemento | $250.000

(1/WC) Garcia, Caroline vs Kenin, Sofia

Bogdan, Ana vs Jabeur, Ons

Babos, Timea vs Kuzmova, Viktoria

Jakupovic, Dalila vs (7) Flipkens, Kirsten

(4) Sakkari, Maria vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Parmentier, Pauline vs (WC) Perez, Ellen

Qualifier vs (6) Cornet, Alizé

(8) Van Uytvanck, Alison vs Barthel, Mona

Schmiedlova, Anna Karolina vs Rodina, Evgeniya

Qualifier vs Begu, Irina-Camelia

Qualifier vs (3) Zhang, Shuai

(5) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Lapko, Vera

Qualifier vs Yastremska, Dayana

Larsson, Johanna vs (WC) Hives, Zoe

Bencic, Belinda vs (2) Buzarnescu, Mihaela