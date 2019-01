ATP Doha: Marco Cecchinato elimina Stakhovsky e approda al secondo turno

Dopo le sconfitte subite ieri da Paolo Lorenzi, Matteo Berrettini e Andreas Seppi, arriva finalmente una gioia per i colori azzurri dal Qatar ExxonMobil Open 2019: Marco Cecchinato, quarto favorito del seeding, ha infatti vinto il suo incontro d’esordio con il qualificato ucraino Sergiy Stakhovsky col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 22 minuti di partita.

Il siciliano, tornato a giocare al Qatar Open a tre anni dall’ultima volta, ottiene il suo miglior risultato in quel di Doha, dove prima d’ora non era mai andato oltre il primo turno: al secondo ostacolo incontrerà il vincente della sfida tra l’argentino Guido Pella, contro il quale ha giocato, e vinto per 6-2 7-6(4), la finale del torneo di Umago nel luglio scorso, e il turco Cem Ilkel, numero 246 delle classifiche mondiali.

PRIMO SET – Avvio di partita equilibrato tra il nativo di Kiev e l’azzurro, con quest’ultimo che però mostra fin dalle prime battute di avere qualcosa in più del suo avversario, soprattutto dal punto di vista delle energie (Stakhovsky è passato attraverso le qualificazioni, dove ha sconfitto Moroni in due set tirati e Basic in tre parziali). Il quinto è un “game fiume”, nel quale Stakhovsky è costretto a cancellare due palle break: primi spiragli per Cecchinato che, nonostante le occasioni perse, non si dà per vinto, continua a far male in risposta e si procura un’altra opportunità nel settimo game. Anche questa sfugge al numero 20 ATP, bravo comunque a non scomporsi: sul 4-4, game perfetto giocato dal palermitano che riesce finalmente ad ottenere il break, a quindici. Nessun problema, infine, a chiudere la contesa col servizio a disposizione: 6-4, interrotta l’emorragia di otto set persi consecutivamente dal torneo di Shanghai dell’ottobre scorso.

SECONDO SET – Nel secondo set si assiste ad un Cecchinato molto propositivo, poco falloso e piuttosto a suo agio col servizio: l’azzurro mette in campo il 78% di prime, con le quali vince il 76% dei punti (16 su 21), ed in risposta, specialmente sulla seconda di Stakhovsky, è quasi perfetto (73%, 8 punti su 11). Ottenuto un primo break nel terzo gioco, Cecchinato si ritrova tre opportunità di doppio break nel quinto gioco ma non riesce a sfruttarle per via delle buone prime dell’ucraino. Avanti per 4-2, altro game lunghissimo e molto lottato sul servizio di Stakhovsky: l’ucraino, che non sfrutta una palla game, capitola alla terza palla break (la settima del set) e spalanca la strada a Cecchinato che, non senza difficoltà (una palla del controbreak annullata, oltre a due match point non sfruttati), tiene ai vantaggi nel gioco successivo, chiudendo la pratica per 6-4 6-2.

Cronaca di Lorenzo Carini