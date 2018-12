WTA Shenzhen: Il Main Draw. C’è anche Jelena Ostapenko, vincitrice slam

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

(1) Sabalenka, Aryna vs Maria, Tatjana

Alexandrova, Ekaterina vs Jakupovic, Dalila

(WC) Wang, Xinyu vs Qualifier

Bacsinszky, Timea vs (5) Sharapova, Maria

(4) Ostapenko, Jelena vs Qualifier

(WC) Peng, Shuai vs Pliskova, Kristyna

Schmiedlova, Anna Karolina vs Wang, Yafan

Jabeur, Ons vs (7) Zhang, Shuai

(6) Zheng, Saisai vs Parmentier, Pauline

Cirstea, Sorana vs Linette, Magda

Rodina, Evgeniya vs Diyas, Zarina

Riske, Alison vs (3) Wang, Qiang

(8) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Bogdan, Ana

Begu, Irina-Camelia vs Qualifier

Kumkhum, Luksika vs (WC) Zvonareva, Vera

Qualifier vs (2) Garcia, Caroline