ATP Doha: Il Tabellone di Quali. Due gli azzurri ai nastri di partenza

ATP Doha 250 | Cemento | $1.313.215

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lukas Rosol vs [8] Marcos Baghdatis

2. [WC] Mousa Shanan Zayed vs [7] Marco Trungelliti

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Paolo Lorenzi vs [WC] Jabor Al-Mutawa

2. [1] Maximilian Marterer vs Andrea Arnaboldi

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Guillermo Garcia-Lopez vs Yannick Maden

2. [2] Mirza Basic vs Matthias Bachinger

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dennis Novak vs [6] Ricardas Berankis

2. Sergiy Stakhovsky vs [5] Elias Ymer