Italiani nei Future, i risultati del 20 dicembre: tanti azzurri in campo ad Antalya

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

QF – Lorenzo Bocchi (4,ITA) vs Hamidreza Nadaf (7,IRI) – Ore 6.30

QATAR F6 FUTURES – DOHA

In attesa dell’ordine di gioco (in campo Frigerio-Schmitz)

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

R16 – Walter Trusendi (ITA) vs Alexey Zakharov (RUS) – Ore 9.00

R16 – Erik Crepaldi (ITA) vs Steven Diez (3,CAN) – Ore 9.00

R16 – Nicolò Turchetti (ITA) vs Aziz Dougaz (5,TUN) – Ore 11.00

TURCHIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q3 – Lorenzo Vatteroni (ITA) vs Sabit Suntic (15,SRB) – Ore 7.00

Q3 – Luigi Sorrentino (9,ITA) vs Mateusz Terczynski – Ore 7.00

Q3 – Pavel Kotov (1,RUS) vs Federico Lucini (ITA) 6-4 2-2 – DA CONCLUDERE, ore 8.00

R32 – Alexander Weis (ITA) vs Alexandru Vasile Manole (ROU) – Ore 9.00