Italiani nei Future, i risultati del 20 dicembre: Frigerio in semifinale a Doha

Italiani nei Future, i risultati del 20 dicembre

Sconfitta con rammarico per Lorenzo Bocchi ai quarti di finale del Future di Islamabad. L’azzurro, numero quattro del seeding del torneo pakistano, è stato sconfitto in tre set dall’iraniano Nadaf: nel terzo parziale si è trovato avanti per 5-1, con diversi match point a disposizione, prima di subire la rimonta da parte dell’avversario che ha chiuso la pratica in 3 ore e 16 minuti.

PAKISTAN F3 FUTURES – ISLAMABAD

QF – Lorenzo Bocchi (4,ITA) vs Hamidreza Nadaf (7,IRI) 6-7(4) 6-2 5-7

Lorenzo Frigerio vola in semifinale a Doha: l’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, liquida in due rapidi set il tedesco Schmitz col punteggio di 6-3 6-1.

QATAR F6 FUTURES – DOHA

QF – Lorenzo Frigerio (Q,ITA) b. Constantin Schmitz (Q,GER) 6-3 6-1

Continua la corsa di Walter Trusendi, vittorioso col punteggio di 6-4 6-1 ai danni del russo Zakharov. Fuori al secondo turno Crepaldi, battuto da Diez, e Turchetti, eliminato dal tunisino Dougaz.

TUNISIA F45 FUTURES – MONASTIR

R16 – Walter Trusendi (ITA) b. Alexey Zakharov (RUS) 6-4 6-1

R16 – Erik Crepaldi (ITA) vs Steven Diez (3,CAN) 5-7 2-6

R16 – Nicolò Turchetti (ITA) vs Aziz Dougaz (5,TUN) 4-6 3-6

Il maltempo ha concesso una tregua ad Antalya, permettendo così agli organizzatori di portare a termine le qualificazioni. Sconfitti al turno decisivo sia Federico Lucini sia Lorenzo Vatteroni, mentre Luigi Sorrentino ha superato il tabellone cadetto per poi perdere al primo ostacolo del main draw con il russo Kotov. Si ferma all’esordio anche Alexander Weis.

TURCHIA F41 FUTURES – ANTALYA

Q3 – Lorenzo Vatteroni (ITA) vs Sabit Suntic (15,SRB) 6-1 4-6 8-10

Q3 – Luigi Sorrentino (9,ITA) b. Mateusz Terczynski 6-2 6-3

Q3 – Pavel Kotov (1,RUS) b. Federico Lucini (ITA) 6-4 6-4

R32 – Alexander Weis (ITA) vs Alexandru Vasile Manole (ROU) 2-6 6-7(6)

R32 – Luigi Sorrentino (Q,ITA) vs Pavel Kotov (Q,RUS) 3-6 1-6